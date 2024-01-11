亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.11

澳洲股市



今日澳洲指數全天走高，S&P/ASX 200指數漲0.5%，報7506點； ASX All Ordinaries指數漲0.44%，報7736.8點；ASX Small Ordinaries指數漲0.49%，報2886.4點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金屬礦業公司South32 Ltd（+5.03%），礦產勘探公司Iluka Resources Ltd（+4.55%），以及生物製藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+3.89%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金融服務公司Insignia Financial Ltd（-4.42%），鋰化學品公司Arcadium Lithium PLC（-2.9%），以及黃金開採公司Newmont Corporation（-2.19%）



S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊上漲，其中信息技術板塊漲幅最大，上漲1.2%。

來源：ASX

香港股市



香港股市止跌反彈。截至收盤，恆生指數漲1.27%，報16302.04點；國企指數漲1.35%，報5494.48點；恆生科技指數漲2.18%，報3503.02點。南向資金今日淨賣出54.25億元，近5日累計淨賣出67.15億元。



盤面上，新能源汽車、中概互聯網板塊走強。



新能源汽車板塊方面，長城汽車漲5.13%，理想汽車漲4.39%，比亞迪股份漲3.81%，小鵬汽車漲3.1%。



中概互聯網板塊方面，騰訊漲2.57%，美團漲5.37%，阿里巴巴漲2.24%，嗶哩嗶哩漲2.23%，小米漲2.7%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



