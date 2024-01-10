亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.10

澳洲股市
今日澳洲指數高開低走，S&P/ASX 200指數跌0.69%，報7468.5點； ASX All Ordinaries指數跌0.6%，報7702.7點；ASX Small Ordinaries指數漲0.15%，報2872.4點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰化學品公司Alumina Ltd（+17.35%），鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+10.85%），以及鈾生產公司Boss Energy Ltd（+6.91%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金屬勘探公司IGO Ltd（-8.05%），鋰化學品公司Arcadium Lithium PLC（-7.85%），以及礦產勘探公司Mineral Resources Ltd（-6.13%）
S&P/ASX 200中的11個板塊中有7個板塊下跌，其中材料板塊跌幅最大，下跌2.1%。
來源：ASX
香港股市
香港股市衝高回落。截至收盤，恆生指數跌0.57%，報16097.28點；國企指數跌0.52%，報5421.23點；恆生科技指數跌0.76%，報3428.2點。南向資金今日淨買入25.69億元，近5日累計淨買入8.6億元。
盤面上，油氣、半導體板塊走弱。
油氣板塊方面，蒙古能源跌18.6%，恆鼎實業跌15.2%，金泰能源控股跌14.29%，南戈壁跌9.93%。
半導體板塊方面，濠亮環球跌8.33%，偉志控股跌6%，華虹半導體跌3.18%，駿碼半導體跌2.9%，信利國際跌2.74%，普達特科技跌2.5%，京東方精電跌2.46%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客户持倉統計
來源：CMC Markets NG平台