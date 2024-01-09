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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.09

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

09 Jan 2024, 17:00

澳洲股市


今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.93%，報7520.5點； ASX All Ordinaries指數漲0.95%，報7749.5點；ASX Small Ordinaries指數漲1.25%，報2868.2點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰化學品公司Alumina Ltd（+7.69%），房地產公司Elders Ltd（+7.68%），以及娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（+6.73%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰化學品公司Arcadium Lithium Ltd（-3.08%），半導體公司Weebit Nano Ltd（-3.06%），以及博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（-2.55%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個板塊上漲，其中信息技術板塊漲幅最大，上漲2.04%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.21%，報16190.02點；國企指數跌0.57%，報5449.76點；恆生科技指數跌0.87%，報3454.5點。南向資金今日淨賣出40.36億元，近5日累計淨買入51.08億元。


盤面上，醫藥、體育板塊漲幅居前，內房、新能源汽車板塊衝高回落。


醫藥板塊方面，華康生物醫學漲11.54%，康臣藥業漲6.64%，中國中藥漲6.35%，綠葉製藥漲6.11%，聯邦制藥漲4.35%。


體育板塊方面，特步國際漲3.53%，361度漲2.13%，滔搏漲1.53%，安踏體育漲1.36%。


內房板塊方面，綠城中國跌6.83%，億達中國跌6.15%，融創中國跌2.16%，正榮地產跌2.13%。


新能源汽車板塊方面，五菱汽車跌8.86%，恆大汽車跌7.69%，零跑汽車漲3.74%，比亞迪股份漲1.37%。


商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  來源：CMC Markets NG平台


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