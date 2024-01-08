亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.08

澳洲股市
今日澳洲指數全線下跌，S&P/ASX 200指數跌0.5%，報7451.5點； ASX All Ordinaries指數跌0.54%，報7676.8點；ASX Small Ordinaries指數跌0.57%，報2832.7點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鈾開採公司Boss Energy Ltd（+8.51%），鋰化學品公司Arcadium Lithium Ltd（+3.8%），以及黃金開採公司De Grey Mining Ltd（+3.77%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Core Lithium Ltd（-17.39%），礦產勘探公司Chalice Mining Ltd（-7.45%），以及投資公司Magellan Financial Group Ltd（-7.36%）
S&P/ASX 200中的11個板塊中全部下跌，其中醫療保健、信息技術板塊領跌，均下跌0.76%。
來源：ASX
香港股市
香港股市全天縮量下跌。截至收盤，恆生指數跌1.88%，報16224.45點；國企指數跌2.25%，報5480.82點；恆生科技指數跌2.99%，報3484.75點。南向資金今日淨賣出14.29億元，近5日累計淨買入129.98億元。
盤面上，新能源汽車、中概互聯網、內險板塊領跌。
新能源汽車板塊方面，小鵬汽車跌7.78%，零跑汽車跌7.24%，恆大汽車跌6.02%，蔚來汽車跌4.15%。
中概互聯網板塊方面，美團跌4.89%，嗶哩嗶哩跌5.21%，小米跌3.88%，網易跌3.63%，京東跌3.89%，騰訊跌1.44%，阿里巴巴跌1.81%。
內險板塊方面，中國太保跌4.19%，中國平安跌3.98%，中國人壽跌3.53%，新華保險跌3.1%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客户持倉統計
來源：CMC Markets NG平台