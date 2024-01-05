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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.05

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

05 Jan 2024, 17:10

澳洲股市


今日澳洲指數高開低走，S&P/ASX 200指數跌0.07%，報7489.1點； ASX All Ordinaries指數跌0.16%，報7718.4點；ASX Small Ordinaries指數跌0.63%，報2848.8點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：汽車零部件供應商Bapcor Ltd（+3.44%），金融投資公司Challenger Ltd（+2.95%），以及金融投資公司Magellan Financial Group（+2.88%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Core Lithium Ltd（-11.54%），金屬回收公司Sims Ltd（-6.03%），以及礦產勘探公司Sandfire Resources Ltd（-5.23%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中有6個板塊下跌，其中信息技術板塊領跌，下跌2.14%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市衝高回落。截至收盤，恆生指數跌0.66%，報16535.33點；國企指數跌0.75%，報5606.98點；恆生科技指數跌1.71%，報3592.33點。南向資金今日淨買入16.07億元，近5日累計淨買入163.08億元。


盤面上，製藥、汽車板塊走弱，煤炭板塊逆市走強。


製藥板塊方面，北海康成跌9.41%，百濟神州跌9.26%，信達生物跌7.69%，嘉和生物跌6.96%，翰森製藥跌6.7%。


汽車板塊方面，理想汽車跌3.71%，東風集團跌2.69%，蔚來汽車跌2.14%，長城汽車跌1.37%。


煤炭板塊方面，南戈壁漲13.1%，蒙古能源漲8.7%，安域亞洲漲8.57%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
來源：CMC Markets NG平台


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