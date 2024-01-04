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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.04

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

04 Jan 2024, 17:10

澳洲股市


今日澳洲指數收跌，S&P/ASX 200指數跌0.39%，報7494.1點； ASX All Ordinaries指數跌0.34%，報7730.6點；ASX Small Ordinaries指數跌0.26%，報2866.8點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金融公司Insignia Financial Ltd（+5.96%），綜合樓宇服務提供商Johns Lyng Group Ltd（+3.9%），以及金融服務公司AMP Ltd（+1.32%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰化學品生產商Arcadium Lithium PLC（-9.52%），黃金生產商Bellevue Gold Ltd（-4.53%），以及金融科技公司Block Inc.（-4.29%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中有7個板塊下跌，其中能源板塊逆市上漲，上漲1.31%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開，午後回升。截至收盤，恆生指數跌0%，報16645.98點；國企指數漲0.36%，報5649.23點；恆生科技指數漲0.23%，報3654.94點。南向資金今日淨買入21.51億元，近5日累計淨買入127.36億元。


盤面上，油氣、光伏太陽能、5G板塊走強。


油氣股方面，中國基礎能源漲37.84%，中港石油漲7.65%，能源國際投資漲6.45%，中國秦發漲5.49%。


光伏太陽能板塊方面，卡姆丹克太陽能漲30%，陽光能源漲14.69%，新特能源漲2.47%，協鑫科技漲1.8%。


5G板塊方面，海天天線漲55.56%，普天通信集團漲8.33%，理想集團漲1.52%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台


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