亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.03

澳洲股市
今日澳洲指數大幅跳水，S&P/ASX 200指數跌1.37%，報7523.2點； ASX All Ordinaries指數跌1.4%，報7757.3點；ASX Small Ordinaries指數跌2.05%，報2874.3點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：飲料酒水零售商Endeavour Group Ltd（+2.48%），保險公司Medibank Private Ltd（+1.4%），以及綜合樓宇服務提供商Johns Lyng Group Ltd（+1.32%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦產勘探公司Chalice Mining Ltd（-9.52%），黃金生產商Gold Road Resources Ltd（-8.95%），以及金融科技公司Block Inc.（-6.74%）
S&P/ASX 200中的11個板塊中全部下跌，其中信息技術板塊跌幅最大，下跌3.03%。
來源：ASX
香港股市
香港股市低開震盪。截至收盤，恆生指數跌0.85%，報16646.41點；國企指數跌0.77%，報5628.79點；恆生科技指數跌1.84%，報3646.39點。南向資金今日淨買入68.16億元，近5日累計淨買入118.27億元。
盤面上，內險、電影板塊走強，新能源汽車板塊跌幅居前。
內險股方面，中國財險漲3.25%，中國太保漲2.98%，中國人民保險集團漲1.67%，中國太平漲1.37%。
電影股方面，貓眼娛樂漲4.28%，IMAX China漲3.8%，稻草熊娛樂漲3.16%，阿里影業漲1.06%。
新能源汽車股方面，蔚來汽車跌4.64%，長城汽車跌4.14%，零跑汽車跌3.97%，五菱汽車跌3.66%，恆大汽車跌3.33%，小鵬汽車跌2.57%。
商品外匯
來源：CMC Markets