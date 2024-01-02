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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2024.01.02

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

02 Jan 2024, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.49%，報7627.8點； ASX All Ordinaries指數漲0.48%，報7867.4點；ASX Small Ordinaries指數漲0.15%，報2934.5點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Core Lithium Ltd（+8%），鈾開發商Boss Energy Ltd（+5.71%），以及煤炭開採商Whitehaven Coal Ltd（+4.17%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：汽車零部件商Bapcor Ltd（-2.89%），黃金開採商Genesis Minerals Ltd（-2.79%），以及金融科技公司Block Inc.（-2.5%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個板塊上漲，其中能源板塊漲幅最大，上漲1.5%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.52%，報16788.55點；國企指數跌1.66%，報5672.53點；恆生科技指數跌1.32%，報3714.77點。南向資金今日淨買入38.54億元，近5日累計淨買入7.34億元。


盤面上，新能源汽車、生物科技板塊大幅下跌，油氣板塊逆市上漲。


新能源汽車股方面，恆大汽車跌11.76%，蔚來汽車跌6.25%，理想汽車跌5.23%，零跑汽車跌4.76%。


生物科技股方面，來凱醫藥跌14.97%，永泰生物跌8%，榮昌生物跌6.01%，三生製藥跌5.19%。


油氣股方面，南戈壁漲36%，恆鼎實業漲19.38%，中國基礎能源漲19.35%，金泰能源控股漲13.04%，中港石油漲8.57%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
來源：CMC Markets NG平台


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