亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.29

澳洲股市
今日澳洲指數下跌，S&P/ASX 200指數跌0.31%，報7590.8點； ASX All Ordinaries指數跌0.29%，報7829.5點；ASX Small Ordinaries指數跌0.49%，報2930.1點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Sayona Mining Ltd（+4.41%），鎳礦公司Nickel Industries Ltd（+3.73%），以及鋰化學品生產商Arcadium Lithium PLC（+2.56%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：黃金生產商West African Resources Ltd（-4.06%），礦產勘探公司Chalice Mining Ltd（-3.97%），以及黃金生產商Perseus Mining Ltd（-3.39%）
S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊下跌，其中能源板塊跌幅最大，下跌0.88%。
來源：ASX
香港股市
香港股市今日低開，午後拉昇，小幅收紅。截至收盤，恆生指數漲0.02%，報17047.39點；國企指數漲0.06%，報5768.5點；恆生科技指數漲0.01%，報3764.29點。南向資金今日淨買入18.81億元，近5日累計淨賣出6.81億元。
盤面上，新能源汽車、醫療保健板塊領漲。
新能源汽車股方面，恆大汽車漲17.24%，小鵬汽車漲4.42%，華晨中國漲3.33%，蔚來汽車漲3.3%。
醫療保健股方面，巨星醫療控股漲73.08%，衍生集團漲17.54%，健世科技漲11.45%，心瑋醫療漲11.21%，康基醫療漲5.27%。
商品外匯
来源：CMC Markets
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來源：CMC Markets NG平台