X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.28

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

28 Dec 2023, 16:50

澳洲股市


今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.7%，報7614.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.71%，報7852.1點；ASX Small Ordinaries指數漲0.69%，報2944.4點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Core Lithium Ltd（+6.25%），鋰礦公司Sayona Mining Ltd（+4.62%），以及鐵礦石公司Champion Iron Ltd（+3.59%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦產勘探公司Boss Energy Ltd（-3.78%），房地產信託投資基金Charter Hall Retail Reit（-2.42%），以及天然氣運輸公司APA Group（-2.41%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊上漲，其中信息技術板塊漲幅最大，上漲1.03%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市今日延續反彈。截至收盤，恆生指數漲2.52%，報17043.53點；國企指數漲2.87%，報5764.77點；恆生科技指數漲3.41%，報3763.9點。南向資金今日淨賣出19.65億元，近5日累計淨賣出136.01億元。


盤面上，生物科技、內險、內房和新能源汽車板塊領漲。


生物科技股方面，美因基因漲21.63%，貝康醫療漲10.36%，康希諾生物漲6.91%，基石藥業漲6.64%。


內險股方面，中國平安漲5.7%，眾安在線漲5.37%，中國太平漲5.21%，中國太保漲4.83%，中國人壽漲4.61%，新華保險漲4.25%。


內房股方面，億達中國漲25.34%，龍光集團漲8.77%，景瑞控股漲8.57%，綠地香港漲8.47%，融創中國漲7.97%，碧桂園漲6.94%。


新能源汽車股方面，五菱汽車漲12.33%，吉利汽車漲6.69%，理想汽車漲5.55%，長城汽車漲4.5%，比亞迪股份漲4.09%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


來源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.27

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.22

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.20

相关文章

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.27

今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.79%，報7561.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.86%，報7796.7點；ASX Small Ordinaries指數漲1.2%，報2924.2點。香港股市今日大幅反彈。截至收盤，恆生指數漲1.74%，報16624.84點；國企指數漲2.09%，報5603.7點；恆生科技指數漲2.58%，報3639.76點。南向資金今日淨買入12.42億元，近5日累計淨賣出103.63億元。

27 Dec 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.22

今日澳洲指數全天震盪，S&P/ASX 200指數跌0.03%，報7501.6點； ASX All Ordinaries指數漲0.03%，報7730.2點；ASX Small Ordinaries指數漲0.076%，報2889.5點。香港股市午後大幅跳水，因國家新聞出版署發佈網遊新規，遊戲股大幅下跌。截至收盤，恆生指數跌1.69%，報16340.41點；國企指數跌2.33%，報5488.99點；恆生科技指數跌4.37%，報3548.05點。南向資金今日淨賣出42.77億元，近5日累計淨買入1.45億元。

22 Dec 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.20

今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.65%，報7537.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.62%，報7764點；ASX Small Ordinaries指數漲0.78%，報2916.2點。香港股市高開，午後小幅回落。截至收盤，恆生指數漲0.66%，報16613.81點；國企指數漲0.36%，報5612.65點；恆生科技指數漲0.51%，報3726.5點。南向資金今日淨賣出110.39億元，近5日累計淨賣出116.77億元。

20 Dec 2023