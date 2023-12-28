亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.28

澳洲股市



今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.7%，報7614.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.71%，報7852.1點；ASX Small Ordinaries指數漲0.69%，報2944.4點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Core Lithium Ltd（+6.25%），鋰礦公司Sayona Mining Ltd（+4.62%），以及鐵礦石公司Champion Iron Ltd（+3.59%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦產勘探公司Boss Energy Ltd（-3.78%），房地產信託投資基金Charter Hall Retail Reit（-2.42%），以及天然氣運輸公司APA Group（-2.41%）



S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊上漲，其中信息技術板塊漲幅最大，上漲1.03%。

來源：ASX

香港股市



香港股市今日延續反彈。截至收盤，恆生指數漲2.52%，報17043.53點；國企指數漲2.87%，報5764.77點；恆生科技指數漲3.41%，報3763.9點。南向資金今日淨賣出19.65億元，近5日累計淨賣出136.01億元。



盤面上，生物科技、內險、內房和新能源汽車板塊領漲。



生物科技股方面，美因基因漲21.63%，貝康醫療漲10.36%，康希諾生物漲6.91%，基石藥業漲6.64%。



內險股方面，中國平安漲5.7%，眾安在線漲5.37%，中國太平漲5.21%，中國太保漲4.83%，中國人壽漲4.61%，新華保險漲4.25%。



內房股方面，億達中國漲25.34%，龍光集團漲8.77%，景瑞控股漲8.57%，綠地香港漲8.47%，融創中國漲7.97%，碧桂園漲6.94%。



新能源汽車股方面，五菱汽車漲12.33%，吉利汽車漲6.69%，理想汽車漲5.55%，長城汽車漲4.5%，比亞迪股份漲4.09%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



