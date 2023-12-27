亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.27

澳洲股市



今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.79%，報7561.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.86%，報7796.7點；ASX Small Ordinaries指數漲1.2%，報2924.2點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰電池供應商Liontown Resources Ltd（+6.27%），鋰生產商Arcadium Lithium PLC（+6.24%），以及金礦公司Genesis Minerals Ltd（+4.56%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Core Lithium Ltd（-7.69%），礦產勘探公司Boss Energy Ltd（-2.76%），以及博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（-1.79%）



S&P/ASX 200中的11個板塊中全部上漲，其中房地產板塊漲幅最大，上漲1.56%。



來源：ASX

香港股市



香港股市今日大幅反彈。截至收盤，恆生指數漲1.74%，報16624.84點；國企指數漲2.09%，報5603.7點；恆生科技指數漲2.58%，報3639.76點。南向資金今日淨買入12.42億元，近5日累計淨賣出103.63億元。



盤面上，汽車、遊戲板塊領漲。



汽車股方面，蔚來汽車漲12.19%，理想汽車漲6.79%，廣汽集團漲1.74%，比亞迪股份漲1.28%。



遊戲股方面，禪遊科技漲26.61%，第七大道漲18.06%，網易漲11.89%，飛魚科技漲7.41%，嗶哩嗶哩漲6.72%，青瓷遊戲漲5.4%，騰訊控股漲4.01%，雲遊控股漲4%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計





來源：CMC Markets NG平台



