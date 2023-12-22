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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.22

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

22 Dec 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指數全天震盪，S&P/ASX 200指數跌0.03%，報7501.6點； ASX All Ordinaries指數漲0.03%，報7730.2點；ASX Small Ordinaries指數漲0.076%，報2889.5點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦產勘探公司Boss Energy Ltd（+6.62%），生物製藥公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+6.51%），以及勘探公司Emerald Resources NL（+4.42%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Core Lithium Ltd（-21.21%），鋰礦公司Sayona Mining Ltd（-8.57%），以及鋰礦公司Allkem Ltd（-5.57%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中漲跌互現，其中能源漲幅最大，上漲0.51%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市午後大幅跳水，因國家新聞出版署發佈網遊新規，遊戲股大幅下跌。截至收盤，恆生指數跌1.69%，報16340.41點；國企指數跌2.33%，報5488.99點；恆生科技指數跌4.37%，報3548.05點。南向資金今日淨賣出42.77億元，近5日累計淨買入1.45億元。


盤面上，遊戲股大幅走低，拖累指數。


遊戲股方面，網易跌24.6%，心動公司跌19.01%，中手遊跌16.78%，網龍跌13.78%，騰訊跌12.35%，嗶哩嗶哩跌9.67%，創夢天地跌8.94%，飛魚科技跌7.3%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
   
來源：CMC Markets NG平台


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