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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.20

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

20 Dec 2023, 17:40

澳洲股市


今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.65%，報7537.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.62%，報7764點；ASX Small Ordinaries指數漲0.78%，報2916.2點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Sayona Mining Ltd（+12.31%），鋰礦公司Core Lithium Ltd（+9.52%），以及勘探公司Emerald Resources NL（+7.24%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：數字財產運營商Pexa Group Ltd（-11.79%），生物製藥公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（-4.3%），以及爆炸性充電器市場企業Orica Ltd（-2.53%）


S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個板塊上漲，其中通信服務板塊漲幅最大，上漲1.12%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市高開，午後小幅回落。截至收盤，恆生指數漲0.66%，報16613.81點；國企指數漲0.36%，報5612.65點；恆生科技指數漲0.51%，報3726.5點。南向資金今日淨賣出110.39億元，近5日累計淨賣出116.77億元。


盤面上，飲料、油氣、新能源汽車板塊走高。


飲料股方面，王朝酒業漲35.71%，麥迪森控股漲18.13%，森美控股漲9.83%。


油氣股方面，恆鼎實業漲14.68%，海峽石油化工漲11.38%，金泰能源控股漲7.41%，陽光油砂漲7.22%。


新能源汽車股方面，恆大汽車漲9.72%，蔚來汽車漲5.31%，東風集團漲1.92%，華晨中國漲1.79%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計


     
來源：CMC Markets NG平台


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