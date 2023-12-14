亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.14

澳洲股市



今日澳洲指數大幅上漲，S&P/ASX 200指數漲1.65%，報7377.9點； ASX All Ordinaries指數漲1.74%，報7599.4點；ASX Small Ordinaries指數漲2.74%，報2844.9點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：房地產集團Charter Hall Group（+11.78%），鋰礦公司IGO Ltd（+11.3%）以及半導體公司Weebit Nano Ltd（+10.53%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：健康保險公司NIB holdings Ltd（-3.37%），百貨公司Metcash Ltd（-3.07%）以及包裝公司Orora Ltd（-2.99%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊中全部上漲，其中房地產板塊上漲最大，上漲3.92%。



來源：ASX

香港股市



香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數漲1.07%，報16402.19點；國企指數漲0.41%，報5573.53點；恆生科技指數漲0.34%，報3698.57點。南向資金今日淨賣出96.98億元，近5日累計淨賣出25.78億元。



盤面上，蘋果概念、元宇宙、家電板塊走高。



蘋果概念股方面，瑞聲科技漲6.38%，高偉電子漲4.82%，舜宇光學科技漲4.32%。



元宇宙股方面，數字王國漲36.36%，帝國科技集團漲5.26%，小米集團漲2.7%。



家電股方面，創科實業漲9.97%，泉峯控股漲9.22%，亞倫國際漲3.26%，華訊漲3.13%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



