亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.13

澳洲股市



今日澳洲指數小幅收漲，S&P/ASX 200指數漲0.31%，報7257.8點； ASX All Ordinaries指數漲0.3%，報7469.1點；ASX Small Ordinaries指數漲0.018%，報2768.8點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：製藥公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+6.53%），醫療設備公司PolyNovo Ltd（+5.46%）以及娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（+3.62%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.38%），教育集團IDP Education Ltd（-4.37%）以及半導體公司Weebit Nano Ltd（-4.24%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊中有6個板塊上漲，其中醫療保健板塊上漲最大，上漲1.11%。



來源：ASX

香港股市



香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌0.89%，報16228.75點；國企指數跌1.13%，報5550.9點；恆生科技指數跌1.18%，報3686.21點。南向資金今日淨買入8.55億元，近5日累計淨買入54.85億元。



盤面上，內房、內險、新能源汽車和中資券商板塊走低。



內房股方面，融創中國跌15.03%，旭輝控股集團跌10%，遠洋集團跌8.51%，越秀地產跌6.86%。



內險股方面，新華保險跌2.65%，中國人壽跌2.53%，中國財險跌2.36%，中國平安跌2.34%。



新能源汽車股方面，小鵬汽車跌6.27%，蔚來汽車跌5.36%，長城汽車跌2.28%，理想汽車跌2.24%。



中資券商股方面，中金公司跌3.76%，光大證券跌3.02%，東方證券跌2.92%，中信建投證券跌2.88%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



