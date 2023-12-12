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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.12

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

12 Dec 2023, 17:25

澳洲股市


今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.5%，報7235.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.49%，報7446.4點；ASX Small Ordinaries指數漲0.087%，報2768.3點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：製藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+4.71%），軟件服務公司Xero Ltd（+3.79%）以及黃金生產和勘探公司Silver Lake Resources Ltd（+3.62%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦產公司Genesis Minerals Ltd（-6.2%），稀土公司Lynas Rare Earths Ltd（-4.59%）以及教育集團IDP Education Ltd（-4.32%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個板塊上漲，其中信息技術板塊上漲最大，上漲2.12%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市止跌反彈。截至收盤，恆生指數漲1.07%，報16374.5點；國企指數漲1.48%，報5614.5點；恆生科技指數漲1.74%，報3730.25點。南向資金今日淨賣出26.98億元，近5日累計淨買入102.41億元。


盤面上，內房、內險、生物科技板塊走高。


內房股方面，碧桂園漲8.22%，華潤置地漲5.91%，遠洋集團漲5.62%，富力地產漲5.56%。


內險股方面，新華保險漲2.44%，中國財險漲2.18%，復星國際漲1.88%，中國平安漲1.79%，中國人壽漲1.54%。


生物科技股方面，基石藥業漲13.92%，來凱醫藥漲6.86%，貝康醫療漲3.07%，中國生物製藥漲1.53%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  來源：CMC Markets NG平台


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