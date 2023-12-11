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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.11

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

11 Dec 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指數高開低走，S&P/ASX 200指數漲0.06%，報7199點； ASX All Ordinaries指數漲0.06%，報7410.2點；ASX Small Ordinaries指數跌0.22%，報2765.9點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金融服務公司Credit Corp Group Ltd（+3.91%），油氣公司Beach Energy Ltd（+3.69%）以及投資管理公司Magellan Financial Group Ltd（+3.33%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（-8.65%），金礦公司Bellevue Gold Ltd（-7.71%）以及鋰礦公司Sayona Mining Ltd（-6.56%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有6個板塊上漲，其中能源板塊上漲最大，上漲1.16%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開，午後小幅回升。截至收盤，恆生指數跌0.81%，報16201.49點；國企指數跌1.17%，報5532.49點；恆生科技指數跌1.06%，報3666.51點。南向資金今日淨買入55.94億元，近5日累計淨買入175億元。


盤面上，教育、體育用品、中概互聯網跌幅居前，半導體、煤炭板塊走高


體育用品股方面，李寧跌14.29%，特步國際跌2.2%，波司登跌1.77%。


教育股方面，東方甄選跌7.13%，中教控股跌4.7%，希望教育跌3.8%，宇華教育跌3.7%，新東方跌2.7%。


中概互聯網股方面，京東跌6.25%，美團跌3.64%，阿里巴巴跌2.41%，百度跌3.22%。


半導體股方面，精技集團漲8.33%，ASMPT漲3.58%，晶門半導體漲3.28%，京東方精電漲1.55%，中芯國際漲1.46%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計
 


   來源：CMC Markets NG平台

 


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