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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.08

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

08 Dec 2023, 17:00

澳洲股市


今日澳洲指數小幅上漲，S&P/ASX 200指數漲0.3%，報7194.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.28%，報7405.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.21%，報2771.9點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Sayona Mining Ltd（+12.96%），石油和天然氣公司Santos Ltd（+6.15%）以及鋰礦公司Allkem Ltd（+4.33%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：黃金勘探公司Emerald Resources NL（-5.54%），房地產投資公司Centuria Capital Group（-3.33%）以及基金及數據管理公司Link Administration Holdings Ltd（-2.96%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有8個板塊上漲，其中能源板塊上漲最大，上漲1.04%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.07%，報16334.37點；國企指數跌0.31%，報5598.16點；恆生科技指數跌0.38%，報3705.93點。南向資金今日淨買入33.69億元，近5日累計淨買入112.12億元。


盤面上，內房、新能源汽車板塊跌幅居前，酒店餐飲漲幅領先。


內房股方面，融創中國跌19.37%，旭輝控股集團跌9.09%，遠洋集團跌7.37%，億達中國跌6.59%，碧桂園跌5.06%。


新能源汽車股方面，恆大汽車跌6.9%，小鵬汽車跌5.77%，五菱汽車跌5.62%，蔚來汽車跌4.38%，理想汽車跌2.79%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
來源：CMC Markets NG平台


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