亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.07

澳洲股市



今日澳洲指數震盪走弱，S&P/ASX 200指數跌0.07%，報7173.3點； ASX All Ordinaries指數跌0.03%，報7384.7點；ASX Small Ordinaries指數跌0.42%，報2766點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金融服務公司Perpetual Ltd（+6.69%），房地產投資公司Centuria Capital Group（+6.45%）以及鋰礦公司Pilbara Minerals Ltd（+4.99%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鈾礦公司Paladin Energy Ltd（-6%），鋰勘探公司Core Lithium Ltd（-5.56%）以及娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（-4.46%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊中有7個板塊下跌，其中非必需消費（-0.53%）、醫療保健（-0.46%）、金融板塊（-0.43%）走弱，公用事業、材料板塊上漲支撐大盤，分別上漲0.84%和0.56%。

來源：ASX

香港股市



香港股市低開走弱。截至收盤，恆生指數跌0.71%，報16345.89點；國企指數跌0.85%，報5615.8點；恆生科技指數跌0.73%，報3720.21點。南向資金今日淨賣出16.35億元，近5日累計淨買入131.32億元。



盤面上，半導體、製藥板塊幅居前。



半導體股方面，品質國際跌11.73%，駿碼半導體跌8.96%，京東方精電跌4.63%，英恆科技跌4.27%，協鑫科技跌3.6%，ASMPT跌3.39%，中芯國際跌1.66%。



製藥股方面，博安生物跌9.22%，維亞生物跌6.14%，康哲藥業跌5.68%，翰森製藥跌4.22%，石藥集團跌3.65%，凱萊英跌3.51%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



