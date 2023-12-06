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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.06

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

06 Dec 2023, 17:00

澳洲股市


今日澳洲指數大幅上漲。S&P/ASX 200指數漲1.65%，報7178.4點； ASX All Ordinaries指數漲1.61%，報7386.78點；ASX Small Ordinaries指數漲1.95%，報2777.6點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Core Lithium Ltd（+17.39%），房地產投資公司HMC Capital Ltd（+14.92%）以及醫療設備公司PolyNovo Ltd（+13.01%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦業公司Evolution Mining Ltd（-13.04%），軟件服務公司Life360 Inc.（-7.39%）以及金礦公司Ramelius Resources Ltd（-2.41%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中全部上漲，其中房地產板塊漲幅最大，上漲3.12%

來源：ASX

 

香港股市


香港股市止跌反彈。截至收盤，恆生指數漲0.83%，報16463.26點；國企指數漲0.97%，報5663.92點；恆生科技指數漲1.76%，報3747.58點。南向資金今日淨買入56.1億元，近5日累計淨買入164.87億元。


盤面上，半導體、食品、醫療保健板塊漲幅居前。


半導體股方面，精技集團漲5.17%，芯智控股漲4%，協鑫科技漲3.74%，中芯國際漲1.69%，信利國際漲1.45%。


食品股方面，亞洲果業漲150%，永續農業漲19.57%，康大食品漲9.76%，超大現代漲7.69%，中糧家佳康漲4.35%。


醫療保健股方面，藥師幫漲25%，時代天使漲6.41%，醫脈通漲1.76%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

 

CMC Markets客户持倉統計

   
來源：CMC Markets NG平台

 


  
   
 


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