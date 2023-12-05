亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.12.05

澳洲股市
今日澳洲指數大幅走低。S&P/ASX 200指數跌0.89%，報7061.6點； ASX All Ordinaries指數跌0.9%，報7269.8點；ASX Small Ordinaries指數跌1.55%，報2724.6點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦業公司Evolution Mining Ltd（+2.48%），煤生產公司Coronado Global Resources Inc.（+2.35%）以及能源公司Origin Energy Ltd（+2.16%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Core Lithium Ltd（-9.8%），鋰礦公司Liontown Resources Ltd（-9.19）以及鋰礦公司Pilbara Minerals Ltd（-8.5%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊下跌，其中能源板塊最大，下跌2.05%
來源：ASX
香港股市
香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.91%，報16327.86點；國企指數跌1.64%，報5609.63點；恆生科技指數跌2.05%，報3682.67點。南向資金今日淨買入45.62億元，近5日累計淨買入100.59億元。
盤面上，金屬、中概網際網路、元宇宙板塊跌幅居前。
金屬股方面，匯力資源跌9.23%，中國白銀集團跌5.78%，洛陽鉬業跌5.45%，中國黃金國際跌3.55%，紫金礦業跌3.33%
中概網際網路股方面，騰訊跌2.53%，美團跌2.08%，阿里巴巴跌0.42%，京東跌1.64%，快手跌1.82%，網易跌5.16%，百度跌2.42%，小米集團跌2.89%。
元宇宙股方面，數字王國跌12.5%，帝國科技集團跌8.36%，泡泡瑪特跌5.17%，舜宇光學科技跌5.16%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客戶持倉統計
來源：CMC Markets NG平臺