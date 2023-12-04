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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.04

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

04 Dec 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指數收漲。S&P/ASX 200指數漲0.73%，報7124.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.7%，報7336.1點；ASX Small Ordinaries指數漲1.12%，報2767.6點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：勘探公司Chalice Mining Ltd（+11.47%），娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（+6.86%）以及礦業公司Genesis Minerals Ltd（+6.48%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Sayona Mining Ltd（-9.68%），鋰勘探公司Core Lithium Ltd（-5.56%）以及醫療保健公司Healius Ltd（-4.4%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊上漲，其中信息技術板塊漲幅最大，上漲1.9%

來源：ASX

 

香港股市

 

香港股市全天走低。截至收盤，恆生指數跌1.09%，報16646.05點；國企指數跌1.01%，報5703.33點；恆生科技指數跌1.86%，報3759.72點。南向資金今日淨賣出6.95億元，近5日累計淨買入24.44億元。


盤面上，生物科技、體育用品、中概互聯網跌幅居前。


生物科技股方面，藥明生物跌23.79%，來凱醫藥跌9.36%，基石藥業跌8.11%，榮昌生物跌7.75%，君實生物跌6.54%。


體育用品股方面，李寧跌4.83%，安踏體育跌3.8%，361度跌3.76%，特步國際跌3.58%。


中概互聯網股方面，騰訊跌0.69%，美團跌1.65%，阿里巴巴跌1.46%，京東跌1.89%，快手跌3.93%，網易跌5.23%，百度跌2.87%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


來源：CMC Markets NG平台


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