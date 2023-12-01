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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.12.01

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

01 Dec 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指數收跌。S&P/ASX 200指數跌0.2%，報7073.2點； ASX All Ordinaries指數跌0.17%，報7285.1點；ASX Small Ordinaries指數跌0.058%，報2737點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鈾生產公司Paladin Energy Ltd（6.15%），醫療保健公司Healius Ltd（6%）以及金融軟件公司Iress Ltd（+4.69%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：勘探公司Chalice Mining Ltd（-8.22%），鋰生產公司Sayona Mining Ltd（-6.06%）以及醫療技術公司Nanosonics Ltd（-5.08%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊下跌，其中信息技術板塊跌幅最大，下跌1.08%。

來源：ASX

 

香港股市

 

香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.25%，報16830.3點；國企指數跌1.64%，報5761.73點；恆生科技指數跌1.76%，報3830.92點。南向資金今日淨買入52.89億元，近5日累計淨買入34.87億元。


盤面上，新能源汽車、中概互聯網、半導體板塊跌幅居前。


新能源汽車股方面，小鵬汽車跌5.13%，吉利汽車跌3.41%，長城汽車跌2.49%，五菱汽車跌1.96%。


中概互聯網股方面，騰訊控股跌2.45%，美團跌2.98%，小米跌2.94%，嗶哩嗶哩跌2.89%，阿里巴巴跌1.24%。


半導體股方面，中芯國際跌4.06%，華虹半導體跌3.88%，京東方精電跌3.18%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 


CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台


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