X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.30

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

30 Nov 2023, 16:50

澳洲股市


今日澳洲指數收漲。S&P/ASX 200指數漲0.74%，報7087.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.72%，報7297.7點；ASX Small Ordinaries指數漲0.49%，報2738.6點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金融軟件公司Iress Ltd（+14.87%），房地產公司Mirvac Group（+4.57%）以及家電零售商Harvey Norman Holdings Ltd（+4.52%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Core Lithium Ltd（-3.45%），鈾生產公司Paladin Energy Ltd（-2.99%）以及能源公司AGL Energy Ltd（-3.07%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊上漲，其中工業板塊漲幅最大，上漲1.43%

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開高走。截至收盤，恆生指數漲0.29%，報17042.88點；國企指數漲0.66%，報5857.54點；恆生科技指數跌0.27%，報3899.64點。南向資金今日淨買入17.21億元，近5日累計淨買入69.24億元。


盤面上，物流、醫療保健、電力板塊漲幅居前。


物流股方面，遠見控股漲33.33%，宏海控股集團漲21.05%，樂艙物流漲8.99%，鷹輝物流漲8.08%，順豐同城漲7.22%，極兔速遞漲6.84%。


醫療保健股方面，蓮和醫療漲14.29%，梅斯健康漲9.5%，醫渡科技漲7.95%，醫脈通漲4.82%，藥師幫漲2.26%。


電力股方面，中國天化工漲16.81%，華能國際電力漲6.56%，華電國際電力漲3.23%，大唐發電漲0.85%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.29

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.28

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.27

相关文章

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.29

今日澳洲指數收漲。S&P/ASX 200指數漲0.29%，報7035.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.31%，報7245.8點；ASX Small Ordinaries指數漲1.06%，報2725.3點。香港股市放量下跌。截至收盤，恆生指數跌2.08%，報16993.44點；國企指數跌2.32%，報5818.87點；恆生科技指數跌2.25%，報3910.24點。南向資金今日淨賣出8.18億元，近5日累計淨賣出5.48億元。

29 Nov 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.28

今日澳洲指數收漲。S&P/ASX 200指數漲0.39%，報7015.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.42%，報7223.1點；ASX Small Ordinaries指數漲0.95%，報2696.8點。香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌0.98%，報17354.14點；國企指數跌1.13%，報5957.08點；恆生科技指數跌0.77%，報4000.42點。南向資金今日淨賣出30.53億元，近5日累計淨買入54.33億元。

28 Nov 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.27

今日澳洲指數高開低走。S&P/ASX 200指數跌0.76%，報6987.6點； ASX All Ordinaries指數跌0.71%，報7192.8點；ASX Small Ordinaries指數跌0.47%，報2671.3點。香港股市早盤一度走低，午後拉昇。截至收盤，恆生指數跌0.2%，報17525.06點；國企指數跌0.26%，報6025.22點；恆生科技指數漲0.17%，報4031.66點。南向資金今日淨買入3.48億元，近5日累計淨買入60.5億元。

27 Nov 2023