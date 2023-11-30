亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.30

澳洲股市



今日澳洲指數收漲。S&P/ASX 200指數漲0.74%，報7087.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.72%，報7297.7點；ASX Small Ordinaries指數漲0.49%，報2738.6點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金融軟件公司Iress Ltd（+14.87%），房地產公司Mirvac Group（+4.57%）以及家電零售商Harvey Norman Holdings Ltd（+4.52%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Core Lithium Ltd（-3.45%），鈾生產公司Paladin Energy Ltd（-2.99%）以及能源公司AGL Energy Ltd（-3.07%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊上漲，其中工業板塊漲幅最大，上漲1.43%

來源：ASX

香港股市



香港股市低開高走。截至收盤，恆生指數漲0.29%，報17042.88點；國企指數漲0.66%，報5857.54點；恆生科技指數跌0.27%，報3899.64點。南向資金今日淨買入17.21億元，近5日累計淨買入69.24億元。



盤面上，物流、醫療保健、電力板塊漲幅居前。



物流股方面，遠見控股漲33.33%，宏海控股集團漲21.05%，樂艙物流漲8.99%，鷹輝物流漲8.08%，順豐同城漲7.22%，極兔速遞漲6.84%。



醫療保健股方面，蓮和醫療漲14.29%，梅斯健康漲9.5%，醫渡科技漲7.95%，醫脈通漲4.82%，藥師幫漲2.26%。



電力股方面，中國天化工漲16.81%，華能國際電力漲6.56%，華電國際電力漲3.23%，大唐發電漲0.85%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台



