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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.29

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

29 Nov 2023, 16:40

澳洲股市


今日澳洲指數收漲。S&P/ASX 200指數漲0.29%，報7035.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.31%，報7245.8點；ASX Small Ordinaries指數漲1.06%，報2725.3點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：基金及數據管理公司Link Administration Holdings Ltd（+8.47%），醫療保健公司Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd（+7.87%）以及礦業公司Perseus Mining Ltd（+6.65%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Core Lithium Ltd（-7.94%），農業公司Graincorp Ltd（-4.82%）以及保險公司Qbe Insurance Group Ltd（-3.07%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有6個板塊上漲，其中信息技術板塊漲幅最大，上漲2.08%

來源：ASX

 

香港股市


香港股市放量下跌。截至收盤，恆生指數跌2.08%，報16993.44點；國企指數跌2.32%，報5818.87點；恆生科技指數跌2.25%，報3910.24點。南向資金今日淨賣出8.18億元，近5日累計淨賣出5.48億元。


盤面上，內房、內險、新能源汽車、中概互聯跌幅居前。


內房股方面，中國恆大跌10.4%，景瑞控股跌7.89%，億達中國跌7.73%，遠洋集團跌6.9%，融創中國跌6.07%。


內險股方面，中國太保跌3.71%，中國平安跌3.64%，中國財險跌3.11%，中國人壽跌2.94%。


新能源汽車股方面，恆大汽車跌9.23%，華晨中國跌3.78%，北京汽車跌3.6%，理想汽車跌3.42%，比亞迪股份跌3.29%。


中概互聯網方面，騰訊控股跌0.81%，美團跌12.18%，百度跌4.08%，阿里巴巴跌2.22%，嗶哩嗶哩跌3.16%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


來源：CMC Markets NG平台


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