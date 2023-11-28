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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.28

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

28 Nov 2023, 17:10

澳洲股市


今日澳洲指數收漲。S&P/ASX 200指數漲0.39%，報7015.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.42%，報7223.1點；ASX Small Ordinaries指數漲0.95%，報2696.8點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：快餐店運營商Collins Foods Ltd（+9.01%），醫療保健公司Healius Ltd（+6.39%）以及黃金生產和勘探公司Regis Resources Ltd（+5.01%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Core Lithium Ltd（-4.55%），鋰礦公司Sayona Mining Ltd（-2.9%）以及汽車配件及維修產品供應商Bapcor Ltd（-2.66%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有7個板塊上漲，其中房地產板塊漲幅最大，上漲1.4%

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌0.98%，報17354.14點；國企指數跌1.13%，報5957.08點；恆生科技指數跌0.77%，報4000.42點。南向資金今日淨賣出30.53億元，近5日累計淨買入54.33億元。


盤面上，內房、航空板塊走低，蘋果概念、半導體板塊走高。


內房股方面，融信中國跌11.32%，碧桂園跌6.38%，中國恆大跌5.66%，遠洋集團跌3.33%。


航空股方面，中國國航跌3.27%，東方航空跌3.09%，南方航空跌2.33%，國泰航空跌2.12%。


蘋果概念股方面，瑞聲科技漲7.54%，丘鈦科技漲7.19%，舜宇光學科技漲4.75%。


半導體股方面，華顯光電漲10.23%，信利國際漲7.14%，品質國際漲6.28%，中芯國際漲2.48%，京東方精電漲2.38%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台


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