半年收官，原油继续下跌超3%，录得7个月以来首次收阴！下半年或继续延续跌势

周四，美国WTI原油继续延续前日下跌趋势，收跌3.35%，6月收跌7.64%，为自去年12月以来首次单月下跌。

昨日欧佩克+会议落下帷幕，如市场预期，欧佩克维持原定的8月增产计划，即64.8万桶/日，8月之后的增产计划尚未敲定，将于8月3日的会议再进行商讨。

从消息面上看，没有超预期的增产计划按照基本逻辑而言应该是利好，反映出欧佩克+担心闲置产能有限，供应仍旧面临短缺的局面，为何油价不涨反跌？

还是那一句话，价格都是走在市场预期中，在事实公布后迎来兑现。

回顾一下原油上半年的走势，我将整体趋势划分为六段。

美国WTI原油 Crude Oil WTI ——日线图

图片来源：CMC Markets

1. 油价自2月底至3月初急剧上涨。逻辑：俄乌战争爆发，市场预期供应链将受到严重冲击，俄罗斯能源面临制裁

2. 3月冲高后急速回落，3月至5月初呈现宽幅震荡。逻辑：中国疫情爆发，需求受到冲击，俄乌进行多次谈判并偶尔有利好消息。但支撑价格的是欧佩克+不增产，能源制裁使市场预期供应仍然面临紧缺。

3. 价格自5月初迎来快速上行。逻辑：自5月以来中国疫情出现明显回落，官方放出6月解封信号；6月为美国出行高峰期，需求将得到释放。因此价格提前反应市场预期。

4. 价格自6月冲顶后回落。逻辑：欧佩克+会议决定7月扩产，市场预期欧佩克+连续7，8月增产64.8万桶/日；拜登施压油企；拜登计划7月访问沙特。因此，价格提前行动出现下跌。

5. 油价在6月下旬在100附近迎来买盘并出现短暂反弹。逻辑：市场预期欧佩克+7月会议（提前至6月30日）将维持增产计划不变，因闲置产能有限；技术面上在100上方有支撑，图中可看出趋势线支撑明显。

6. 6月29日以来迎来下跌。逻辑：欧佩克+维持增产计划为明牌，市场消化完毕迎来兑现，因此当前市场开始消化新的预期，即拜登在下周访问沙特，或商讨石油增产。价格提前反应。

让我们来设想一下接下来可能会出现的走势，以及其背后逻辑。

首先，我们无法知晓拜登与沙特究竟能谈论成什么结果。欧佩克+进一步的扩产是美国希望看到的，但由此会对油价造成剧烈的冲击，这显然不是欧佩克+所乐意看到的。由于全球经济步入衰退期，需求方面在未来将受到抑制，欧佩克+若响应美国的号召在今年大肆扩产，有可能会出现库存过剩的风险。因此，欧佩克+在现阶段或不会对增产计划进一步进行调整。油价仍旧具有短期反弹的概率，或在7月拜登访问完沙特之后。价格或在100附近，或短暂刺破100后迎来反弹。

但油价即使出现反弹其趋势的延续性也很难保持。7月27日美联储将再次加息，目前来看加息75bps的概率较大，这将对油价形成打压。而最近中国出了一个政策值得注意。发改委表示：国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调。中国的石油外采比例超过70%，按照现行成品油价格机制，国内成品油价格根据国际市场原油价格（成品油调价日前10个工作日的平均价格，以下简称国际油价）变动，每10个工作日调整一次。这意味着不管国际油价怎么涨，国内油价在价格原则上也不会上调或者少调。此为解决消费者的能源成本负担，帮助经济稳步复苏。而由于中国近两年新能源车高速发展，新能源汽车消费需求大增，这也对传统燃油车市场造成了一定的冲击，当然短期内不会改变能源结构比重，但未来的趋势已经基本注定。

综上所述，油价下半年的趋势可概括为易跌难涨，中长期的投资者可按照逢高看空的策略进行跟踪处理。日线图来看，美国WTI原油价格昨日跌破多周期均线支撑（5，10，60），价格在周三反弹至115.8后下挫，承压于布林带中轨。周线级别MACD指标高位出现死叉，意味着顶部信号的出现。

美国WTI原油 Crude Oil WTI —— 日线图

图片来源：CMC Markets

美国WTI原油Crude Oil WTI —— 周线图

图片来源：CMC Markets



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