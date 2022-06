短期供应短缺暂未缓解，WTI站上120后仍有上行空间

WTI原油自6月以来维持震荡上行结构,6月6日最高曾涨至121.89美元/桶,虽在后续的两个交易日出现小幅回落,但整体价格运行于118上方,目前多头仍处于优势地位。

美国WTI原油 Crude Oil WTI —— 1小时图

图片来源:CMC Markets

需求方面

中国作为全球第二大原油消费国(占全世界13.2%)在3月中下旬以来进入疫情封锁阶段,降低了原油消费需求,美国3月底释放了历史上最大规模的SPR。制止了油价自3月– 4月的涨幅。

然而随着中国的重新开放,原油需求的萎靡预计已经触底,虽然在今年后续的防控政策仍面临不确定性,但即使在保守的预测下,政府为推动今年GDP5.5%的目标下,二次大面积封锁的概率不大,即使后续再有新增病例的情形下,而为应对二次爆发的风险,核酸检测的常态化将持续,72小时的核酸有效期政策或维持到今年年底。因此,即使在存在局部区域封锁的风险下,也不会影响整体需求的攀升。国内区域间物流运输的恢复将支撑油价。

进入6月,全球原油消费旺季即将到来,美国夏季出行高峰期将来临,而美国商业原油库存仍处于几年来的低位水平。

供应方面

现阶段供应端仍未出现明显改善阶段,当前世界原油需求已恢复至疫情前水平,但自2020年疫情爆发以来,大量的炼油商关闭,即使现在情形已经逆转,但一些产量已经被永久削弱。俄罗斯因受到制裁将受限,中国为实现气候目标削减成品油出口配额,多数成品油以满足国内需求。据高盛测算,从2019年1月至2023年12月,总产能损失约为550万桶/日。

图片来源:IIR, BP, Goldman Sachs Global Investment Research

反观美国国内,美国页岩油商的产量自2020年下半年以来始终保持温和增长,从去年12 月到今年 5 月的日均产量仅增长17.5万桶。根据美国页岩油商发布的最新财报显示,页岩油商的在资本支出上保持谨慎,但增加股票回购,将专注于公司盈利以向股东返还现金。页岩油商对提高产量的谨慎,依照其说法主要来源于中国仍有疫情封锁导致的需求隐患,美国经济衰退的风险等。但深层原因体现在页岩油商与拜登政府的尖锐矛盾,由于拜登在刚上台就停发页岩油的牌照新发以促进碳中和目标,使原油产量在2021年2月跌至疫情刚爆发来的谷底,这对于页岩油商无疑是雪上加霜。

图片来源:EIA

对于欧佩克产油国而言,欧佩克+上周四表示,已同意在7月份将日产量提高64.8万桶,相当于全球需求的0.7%,与8月份的增产幅度相近。伊核谈判虽然近期取得了良好的进展,但仍存在一些关键问题需要各方继续讨论,这需要充足的时间来达成共识。伊朗方面宣称谈判不会变成“消耗战”,但也不急于达成协议。因此,现阶段伊朗产能的提高最少也要在几个月后,甚至在2023年。

伊拉克作为欧佩克第二大产油国,其发言人称,截至7月,伊拉克石油产量将达到458万桶/天。美国总统拜登将访问沙特,鉴于政治局势缓和,欧佩克核心成员国产量将超过现有配额,阿联酋的产量也预计将在第三季度进行提高。虽然许诺将在第三季度提高产能,但由于过去很长的一段时间欧佩克+维持较慢的增产规模导致其钻探规模没有出现明显增长,这就会使欧佩克在第三季度的增产协议难以保证100%履行。而这通常需要几个月来完成。

因此,由于金融市场价格的波动通常会受到消息面的提前发酵。在当前需求仍远大于供给的局面下,并且刚进入到6月的消费旺季,油价仍将具有冲高的局面。WTI在6月冲高的目标价格或走向130美元附近。但随着沙特等核心成员国在7月,8月产量的提高,美元的升值,美国政策上的控制(进一步降低汽油税),以及油价过高后需求的抑制,价格或将在6月冲高后迎来回落。鉴于供应端的产能暂时无法在短时间内急剧扭转,油价在今年将维持高位,因此WTI回落将至100 - 110美元/桶附近。



