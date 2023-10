巴以冲突是否会演变成第六次中东战争？

自10月7日巴以爆发冲突之后,截至10月9日晚,双方的冲突已经造成逾1600人死亡,6000多人受伤。以色列国防部长加兰特在9日宣布“全面封锁”巴勒斯坦加沙地带,切断对加沙地带的水、电、食物供应。10月10日早间,哈马斯官员表示目标已经实现,愿意与以色列就可能的停火进行讨论。

巴以冲突的历史原因

公元前11世纪,以色列人在迦南地(今以色列、约旦和埃及北部的一部分)建立了以色列联合王国,该王国持续了一百多年后分裂成以色列国和犹大王国两个国家,这两个国家分别以撒玛利亚和耶路撒冷为首都,并在公元前722年和586年分别被亚述和巴比伦灭国,其中犹大国随后犹太人开始数千年的流浪生活。在19世纪80 – 90年代,大部分犹太人辗转于东欧和中欧地区。随后在法国、德国和俄国出现了反犹浪潮,于是形成了犹太复国主义思潮和运动。大批犹太人回到巴勒斯坦地区,并向奥斯曼帝国购买土地。在一战前,迁移到巴勒斯坦地区犹太人数量稀少,与当地穆斯林和基督徒并没有发生直接的冲突。但在1917年英国政府发布《贝尔福宣言》,支持犹太人在巴勒斯坦地区建立民族之家,并且在二战期间大量犹太人受希特勒迫害,导致大量犹太人返乡,在1882 – 1948年的6次移民潮中,由46万人移居至巴勒斯坦,人口的大量流入加深了与当地阿拉伯人的紧张关系。

在二战结束后,联合国在1947年11月通过了《1947年联合国分治方案》,将巴勒斯坦地区划分为阿拉伯国家和犹太国家,双方各占45%和55%的领土,耶路撒冷进行国际化管理,避免发生冲突。其中在阿拉伯国土人口中阿拉伯人为72.5万人,犹太人为1万人;犹太国国土中阿拉伯人为40.7万人,犹太人为49.8万人。该法案受到阿拉伯人的反对,随后引发了双方的一系列冲突,并引发了1948年 – 1949年的以色列独立战争(第一次中东战争)。以色列建国后受到了美国和前苏联的支持,并加剧了阿拉伯世界与西方世界的矛盾。中东战争一共打了五次,被阿拉伯国家包围的以色列(在美国支持下)不断扩大自己的领土面积,造成了大量的巴勒斯坦地区难民流离在外。

第四次中东战争之后让阿拉伯人意识到无法与有美国撑腰的以色列抗衡,于是埃及总统萨达特试图与以色列和谈,随后遭到了其他阿拉伯国家的强烈反对,并在1981年10月6日的阅兵仪式上遇刺身亡。在1979年什叶派伊斯兰精神领袖霍梅尼返回伊朗后成立了伊朗伊斯兰共和国,随后与美国交恶,并与以色列敌对,并且与逊尼派为主的阿拉伯国家有宗教对立,引发了阿拉伯国家转向与以色列和谈,但由于双方长期的矛盾和条件的苛刻导致谈判进程缓慢。

巴勒斯坦内部分为两派,一派是阿拉法特在1964年成立的巴勒斯坦解放组织(法塔赫),反抗以色列军队,但在1980年代发现无法与以色列抗衡,于是主张“以土地换和平”。法塔赫被阿拉伯国家承认为合法政府。另一派是亚辛在1987年成立的哈马斯,该组织相较于法塔赫更加极端,主张消灭以色列,被国际组织判定为恐怖组织。所以我们也看到了为什么西方国家虽然讨厌犹太人,与其有宗教冲突的情况下仍然支持以色列,因为哈马斯的极端举动(杀害平民)更为恶劣。

冲突是否会进一步升级?

从目前的局势来看,此次冲突是否会演变成第六次中东战争仍需要持续追踪,目前国际双方呼吁双方保持克制,例如埃及总统和约旦国王在通话中强调首要任务是结束巴以冲突升级。以色列正式向哈马斯组织宣战,并没有表现扩大对象方。目前还没有演变为以色列与阿拉伯国家的战争,而作为地区大国的沙特的表态可能尤其重要。值得注意的是,沙特与以色列近几个月走向关系正常化,这触动了巴勒斯坦各派的集体反对,包括对以色列敌对的伊朗可能也不愿看到,有外媒称哈马斯证实袭击得到了伊朗的支持。如果伊朗被卷入冲突,其他国家例如约旦、沙特、黎巴嫩等都不能置身事外。

考虑到此次冲突造成了双方几十年来的最大伤亡,目前可能难以出现停火的可能性,哈马斯在占得先机后立刻做出和谈表态,若以色列拒绝或拉拢其他阿拉伯国家,并导致沙以正常化被无限期延长。而以色列可能致力于消灭哈马斯,对巴勒斯坦的势力进行重新洗牌,并吞并剩余领土。



