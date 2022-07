本轮美国财报季有哪些看点？

美国市场深陷利率上涨、证券下跌和股市低迷的泥潭,因此,投资者产生熊市交易机会微乎其微的想法,似乎并不为过。

但是,尽管季度利润和前瞻性指引受经济不景气的影响,本轮美国财报季仍有可能抑制熊市,提振股市。接下来,我们专业的市场分析师将带您挖掘本轮美国财报季的投资机会。

是否看到了市场积极的一面?

“招聘放缓和人力缩减可能助力公司实现盈利,因此对于股价大跳水的大型科技公司而言,本轮美国财报季可能发挥提振作用。”

——Tina Teng,市场分析师。

我们的市场分析师将针对本轮美国财报季发表独家见解,预测苹果、特斯拉和Meta等高市值公司的收益情况,解析表现最佳的公司,并提供未来经济预期。

关键报告日期:

7月14日——摩根大通和摩根士丹利

美国第2季度财报季于上周拉开帷幕,各大银行也将公布其业绩情况。摩根大通和摩根士丹利都将在7月14日(星期四)美国股市开盘前公布各自的收益数据。由于投资银行业务营收大跳水,该等美国大型银行的股价较其1月高点,平均下跌了30%左右。然而,上半年利率上升可能为借贷业务的利润率带来一些利好,因此,借贷业务仍可能维持整体营收增长。了解详情

7月19日——奈飞

7月26日——特斯拉

7月27日——Alphabet,微软

7月28日——苹果

7月29日——亚马逊,Meta Platforms



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.