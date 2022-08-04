市场下跌时你会怎么做？

尽管近期股市出现反弹，但全球经济前景仍不容乐观，俄乌冲突仍在继续，通胀不断加剧，各国央行纷纷开启加息模式。美国股市迎来了50年来最糟糕的上半年表现，标普500进入熊市，跌幅超过20%。对于那些持有大量亏损头寸的投资者来说，这无疑是一个非常艰难的时刻。一旦市场反弹，恐慌性抛售通常会导致不必要的损失。您可以考虑使用一些工具来对冲当前亏损的头寸。

差价合约卖空

差价合约（CFD）是一种衍生金融产品，即允许买进交易，也允许卖出交易。通过差价合约，您可根据基础金融资产的价格变化进行交易。简而言之，在下行市场中建立一个卖出头寸，您可以得到与在市场上涨时建立买入头寸相同的回报。例如，当您持有的任何股票暴跌时，您可以进行做空交易，对冲持续亏损，这就是拥有价差合约交易账户的好处。当价格下跌时，做空将为您带来与价格跌幅相同数额的收益。

然而，您需要通过个人决策确定投资组合的对冲比例，以及关闭对冲头寸的时间。在熊市中，空头头寸通常需要向底部平仓。有时，交易者会参考期权市场来决定差价合约的收盘价。此外，在使用差价合约账户时，您还需要管理杠杆风险，避免追加保证金。

防御型金融工具

如果风险资产在您的投资组合中占比较大，您也可考虑增加避险资产，利用计划投资基金对冲风险。典型的避险资产是黄金。在市场崩盘或不确定性较大的时期，黄金价格通常会上涨。但没有必要购买并存储实物黄金，因为这可能会产生较高的存储费用。投资者可以考虑选择黄金ETF基金，例如SPDR Gold Share（纽交所交易代码：GLD）和iShares Gold Trust（纽交所交易代码：IAU），这类基金交易费用低且易于管理。如下图所示，当标普500指数在全球金融危机、中美贸易战和新冠肺炎期间出现暴跌时，黄金得以保值。

2005年以来SPDR Gold信托基金与标普500的比较

来源：Tradingveiw截至2022年7月8日的数据（点击放大图表）

在股市中，防御型板块在市场动荡时期的表现通常更为稳定。典型的防御型股票是公用事业和必需消费品类股票，因为这类企业生产必需消费品，通常能更好地承受住经济衰退的冲击。您可以考虑投资以下板块的EFT基金：公共事业板块（Utilities Select Sector SPDR Fund，纽交所交易代码：XLU）；必需消费品板块（Consumer Staples Select Sector SPDR Fund，纽交所交易代码：XLP）；医疗板块（Healthcare Select Sector SPDR Fund，纽交所交易代码：XLV)）。下图显示，这三支EFT基金今年迄今的表现都优于标普500，且波动性最小。

标普500指数11大板块年初至今表现

来源：Tradingveiw截至2022年7月28日的数据（点击放大图表）

芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）也是投资者对冲市场崩盘的极佳工具，是衡量市场风险的指数。当投资者表现出忧虑和担忧时，尤其是在市场崩盘时，VIX指数会飙升。在历史上，在2020年3月新冠疫情大流行引发抛售时和2008年10月全球金融危机期间，VIX指数都曾飙升至80以上。另一方面，当市场情绪相对平稳时，VIX指数通常低于30。因此，VIX也可作为投资者评估市场风险的一个指标。

VIX指数与标普500指数对比

做空多头头寸的工具

还有一些工具能够提供与主流股市相反的趋势。这类产品与对冲工具的走势相反，包括做空纳斯达克100指数ETF（QQQ）基金的ProShares Short QQQ ETF（PSQ）基金或ProShares UltraPro Short QQQ ETF（SQQQ）基金；对冲标普500的ProShares（SH）基金；做空ARK基金的SARK基金；以及做空澳交所（ASX）股票的BetaShares BBOZ基金。然而，这些EFT基金并不适合买入并持有，它们通常被用于日内做空。此外，一些反向ETF基金为价格走势提供了杠杆，在市场反弹时，这反而会增加风险。以下是两支最受欢迎的对冲EFT基金。

PSQ是一支每日追踪QQQ反向走势的ETF基金。此外，SQQQ是一支追踪QQQ基金的3倍杠杆反向ETF基金。

SH基金与标普500指数成反比，是对冲日内熊市风险的不错选择。ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF（SPXU）基金则呈现标普500表现的逆向趋势，也是一项日内对冲工具。



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