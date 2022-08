市场下跌时你会怎么做？

尽管近期股市出现反弹,但全球经济前景仍不容乐观,俄乌冲突仍在继续,通胀不断加剧,各国央行纷纷开启加息模式。美国股市迎来了50年来最糟糕的上半年表现,标普500进入熊市,跌幅超过20%。对于那些持有大量亏损头寸的投资者来说,这无疑是一个非常艰难的时刻。一旦市场反弹,恐慌性抛售通常会导致不必要的损失。您可以考虑使用一些工具来对冲当前亏损的头寸。

差价合约卖空

差价合约(CFD)是一种衍生金融产品,即允许买进交易,也允许卖出交易。通过差价合约,您可根据基础金融资产的价格变化进行交易。简而言之,在下行市场中建立一个卖出头寸,您可以得到与在市场上涨时建立买入头寸相同的回报。例如,当您持有的任何股票暴跌时,您可以进行做空交易,对冲持续亏损,这就是拥有价差合约交易账户的好处。当价格下跌时,做空将为您带来与价格跌幅相同数额的收益。

然而,您需要通过个人决策确定投资组合的对冲比例,以及关闭对冲头寸的时间。在熊市中,空头头寸通常需要向底部平仓。有时,交易者会参考期权市场来决定差价合约的收盘价。此外,在使用差价合约账户时,您还需要管理杠杆风险,避免追加保证金。

防御型金融工具

如果风险资产在您的投资组合中占比较大,您也可考虑增加避险资产,利用计划投资基金对冲风险。典型的避险资产是黄金。在市场崩盘或不确定性较大的时期,黄金价格通常会上涨。但没有必要购买并存储实物黄金,因为这可能会产生较高的存储费用。投资者可以考虑选择黄金ETF基金,例如SPDR Gold Share(纽交所交易代码:GLD)和iShares Gold Trust(纽交所交易代码:IAU),这类基金交易费用低且易于管理。如下图所示,当标普500指数在全球金融危机、中美贸易战和新冠肺炎期间出现暴跌时,黄金得以保值。

2005年以来SPDR Gold信托基金与标普500的比较

来源:Tradingveiw截至2022年7月8日的数据(点击放大图表)

在股市中,防御型板块在市场动荡时期的表现通常更为稳定。典型的防御型股票是公用事业和必需消费品类股票,因为这类企业生产必需消费品,通常能更好地承受住经济衰退的冲击。您可以考虑投资以下板块的EFT基金:公共事业板块(Utilities Select Sector SPDR Fund,纽交所交易代码:XLU);必需消费品板块(Consumer Staples Select Sector SPDR Fund,纽交所交易代码:XLP);医疗板块(Healthcare Select Sector SPDR Fund,纽交所交易代码:XLV))。下图显示,这三支EFT基金今年迄今的表现都优于标普500,且波动性最小。

标普500指数11大板块年初至今表现

来源:Tradingveiw截至2022年7月28日的数据(点击放大图表)

芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)也是投资者对冲市场崩盘的极佳工具,是衡量市场风险的指数。当投资者表现出忧虑和担忧时,尤其是在市场崩盘时,VIX指数会飙升。在历史上,在2020年3月新冠疫情大流行引发抛售时和2008年10月全球金融危机期间,VIX指数都曾飙升至80以上。另一方面,当市场情绪相对平稳时,VIX指数通常低于30。因此,VIX也可作为投资者评估市场风险的一个指标。

VIX指数与标普500指数对比

做空多头头寸的工具

还有一些工具能够提供与主流股市相反的趋势。这类产品与对冲工具的走势相反,包括做空纳斯达克100指数ETF(QQQ)基金的ProShares Short QQQ ETF(PSQ)基金或ProShares UltraPro Short QQQ ETF(SQQQ)基金;对冲标普500的ProShares(SH)基金;做空ARK基金的SARK基金;以及做空澳交所(ASX)股票的BetaShares BBOZ基金。然而,这些EFT基金并不适合买入并持有,它们通常被用于日内做空。此外,一些反向ETF基金为价格走势提供了杠杆,在市场反弹时,这反而会增加风险。以下是两支最受欢迎的对冲EFT基金。

PSQ是一支每日追踪QQQ反向走势的ETF基金。此外,SQQQ是一支追踪QQQ基金的3倍杠杆反向ETF基金。

SH基金与标普500指数成反比,是对冲日内熊市风险的不错选择。ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF(SPXU)基金则呈现标普500表现的逆向趋势,也是一项日内对冲工具。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.