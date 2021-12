美国称南非病株的严重性或被高估，道指反弹650，中概股急涨

昨日美国白宫医药顾问安东尼.福奇表示,根据初步研究数据显示,南非变种病株Omicron的严重性有可能被高估,数据显示“积极”的信号。此则新闻引发美股在周一大涨,尤其对经济反弹敏感的板块在近两周遭到大幅抛售后急速反弹。道琼斯工业指数涨幅达646.95点,或1.87%, 至35,227.03点。自11月末以来,美股市场受到南非变种病株与美联储加快收紧货币政策表态的双重夹击下震荡下行,成长性与周期型股票板块轮动承压。那么,本轮美股修正是否真正告终?

投资者逐步消化市场的负面消息,但美联储会议仍然可能是一枚“定时炸弹”

美国股市大面积回撤已经两个星期,投资者逐步对Omicron与美联储加快收窄的负面消息进行消化。周一的反弹也可以说是一轮技术性反弹,美国道琼斯指数30与标普指数500分别受到100日均线与200日均线的支撑形成反弹,纳斯达克指数也在50日均线反转,但支持看似薄弱,或有待本周五11月份CPI数据已定分晓。另外,机构对股市的抛售以求保住年度盈利与减少税负也是此轮卖盘的侧面影响因素。

近期的避险交易的本质诱因也并非是Omicron,真正的影响还是来自美联储主席上周对加快缩窄的表述。上周美国主席鲍威尔表示,美国通胀已经不是暂时情况,可能在12月份的会议上对是否加大每月购债的规模进行讨论,暗示美联储可能提前推出QE,并开始升息。则使得本周五将公布的美国11月份消费者物价指数显得极其敏感,若通胀数字仍然飙升,有可能引发投资者对美股的再次抛售,而12月15-16日的美联储FOMC会议才有望给出确定性,故本周余下的时间美股仍然可能是震荡走势。

另外,Omicron打压对经济反弹敏感性的周期性股票板块,美联储的表态打压成长性的科技板块,美股板块间的轮动也须投资者进行关注。若美联储在放“鹰”后再次走“鸽”以稳定市场情绪,则有可能看到纳指回撤后再次加速反弹。

阿里巴巴与百度大幅反弹,中概股寻找触底机会

自今年7月份嘀嘀事件后,中概股一路狂泻,阿里巴巴跌幅达90%,百度下滑40%。上周嘀嘀被叫下架美股市场后,公司明确发出了其开始由美股下市,并转由港股的通知,股价在周五再次暴跌30%。港股方面,恒大集团再次面临债务违约,恒大股价在周一再次暴跌20%,至0.23港币,年度跌幅达87%。对此,中国方面分别做出表态,针对嘀嘀下架美市,中国证监会表示并不针对在美上市的中国企业,对企业选择境外上市持开放态度,充分尊重企业依法合规自主选择上市地。针对恒大的违约风险,广东政府也着手进行处理,强调恒大事件对资本市场外溢影响可控,支持房企合理正常融资。

可以说中国股市负面消息已经出尽。12月4日,李克强总理表示将“适时降准”,并且12月份的MLF利率与LPR利率也有可能被下调。货币政策的松动预期可能会带来中概股以及港股的反弹机会。昨日,伴随美股市场的反弹,阿里巴巴大幅反弹逾10%,百度同时飙升逾8%,嘀嘀也顺势反弹10.4%。中概股终于在惨遭洗劫后出现了一波像样的反弹。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.