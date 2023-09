一周展望：美国9月PCE数据、欧元区9月CPI，关注美股重要技术支撑

本周重要经济事件和数据

澳大利亚8月未季调CPI同比 —— 周三

由于能源价格在第三季度出现上行,世界多国的通胀均出现回升迹象,澳大利亚可能也不例外。自今年4月以来,澳大利亚月度通胀连续三个月回落,从4月的高点6.8%降至7月4.9%。澳联储也出现了连续三次暂停加息,将现金利率维持在4.1%不变。然而,市场预计8月的总体CPI或同比上涨5.2%,这意味着澳联储抗击通胀的道路将在下半年变得曲折,不排除出现额外的25个基点的加息,正如很多经济学家预期的那样,利率可能将在年底前达到4.35%。

美国8月PCE —— 周五

美联储在9月的会议上暂停加息,官员们希望看到近期整体CPI的上升只是暂时现象,不会开始影响个人消费支出。 7 月份个人支出依然强劲,增长了 0.8%,但此后汽油价格的上涨可能开始对更广泛的消费领域产生影响,同时也有助于为稳定通胀奠定基础。

7月核心 PCE(美联储首选的通胀目标指标)同比上升至 4.2%,总体PCE从 3.2% 升至 3.3%。 美联储继续表示,如果通胀没有显示出进一步下降的迹象,可能会在 11 月再次加息。 本周的数据或继续呈现分化走势,市场预期8月总体PCE同比将小幅攀升至3.5%,核心PCE同比可能继续放缓至3.9%。

而在支出方面,受季节性消费需求的降低,预计8月个人支出环比放缓至0.4%,前值为0.8%。

欧元区9月CPI初值 —— 周五

欧元区8 月份总体CPI保持在 5.3% 不变,低于当时市场预期的5.1%,尽管核心物价确实从 5.5% 放缓至 5.3%

由于能源价格的上涨对于欧洲的通胀风险相较于美国更大,欧洲央行在 9 月 14 日举行的利率会议上将利率提高 25 个基点至 4% 的历史高位。虽然欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上仍然表明利率还未达到峰值。但由于欧元区疲软的经济增长,市场预期欧洲央行本轮加息或已经接近尾声。 并且欧洲央行理事会也表示,当前关键利率如果维持足够多的时间,将有助于实现通胀目标。该言论也导致欧元兑美元进一步走弱。本周公布的9月通胀数据若出现明显放缓,或意味着欧洲央行的加息周期可能结束。

以下是具体经济数据和事件:

周一:美国9月达拉斯联储商业活动指数

周二:美国9月谘商会消费者信心指数

美国8月新屋销售(月率)

周三:澳大利亚8月未季调CPI(年率)

美国8月耐用品订单初值(月率)

日本央行公布7月货币政策会议纪要

周四:欧元区9月经济景气指数

美国第二季度实际GDP年化季率终值

美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值

美国8月成屋签约销售指数(月率)

周五:日本8月失业率

日本9月东京CPI(年率)

日本9月东京核心CPI(年率)

欧元区9月CPI初值(年率/月率)

美国9月核心PCE物价指数(年率/月率)

本周重要产品关注

标普500指数 (SPX 500 Cash) —— 日线图

来源:CMC Markets(9月24日)

受美联储鹰派声明的影响,标普500指数上周进一步下行,当前价格正测试4320附近的关键支撑。若跌破该水平或进一步下探至4180附近。本周关注几个科技权重股能否守住关键的支撑,例如苹果的170关口,微软的310关口,谷歌的127关口,英伟达的400整数关口。

欧元兑美元 EUR/USD —— 日线图

来源:CMC Markets(9月24日)

欧元兑美元在1.061附近获得支撑,日线MACD指标有拐头向上金叉信号。可以该水平作为防守进行短线反弹策略,上方目标:1.076

西德克萨斯原油 (Crude Oil WTI Cash) —— 4小时图

来源:CMC Markets(9月24日)

WTI原油上周走势呈现高位盘整,目前短线涨幅过大。经济基本面上,可能出现市场对美国政府关门的担忧情绪,数据面临走软的可能性。当前策略高抛低吸,上方阻力91.7。下方支撑:89.2。

现货白银(XAG/USD Cash) —— 日线图

来源:CMC Markets(9月24日)

现货白银在22附近获得连续支撑,在过去的几个交易日出现震荡上行,MACD指标有形成连续金叉迹象,当前思路以逢低看多为主。上方目标:24.5。



