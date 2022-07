特斯拉向上突破底部区间，股价今年是否还有回1000美元的可能？

特斯拉股价在 5月24日触及年内低点620美元附近,在近期股价反弹至800美元附近,反弹幅度近30%,在过去的30天整体表现优于纳斯达克指数。



从特斯拉最新的二季度财报来看,特斯拉的每股收益超过预期,尽管汽车交付量因受中国疫情停工影响出现大幅下降,但收入同比增长42%。



第二季度财报显示总营收为146亿美元,而市场预期为172亿美元,这归因于平均售价的上涨。



然而,其每股收益为1.95美元,超出了1.81美元的预期,较2021第2季度同比增长91%。



特斯拉在第二季度生产了25.8万辆汽车,交付了25.4万辆汽车,比第一季度的564,743辆减少了一半以上。



该公司将其归因于供应链问题,以及工厂无法控制的关闭。该公司还指出,6月份是该公司历史上产量最高的月份。



特斯拉指出,第二季度自由现金流为23.5亿美元,而第一季度接近40亿美元,但与2021第二季度相比,同比增长超过11%。



特斯拉在致股东信中表示,在2022年第二季度,其业务继续取得重大进展。尽管面临着一定的挑战,包括有限的生产和本季度上海工厂的停产,但实现了行业内最高的营业利润14.6%,正自由现金流6.21亿美元,并在6月实现了历史上最高的汽车生产月。

今年的积极因素



星链项目:在过去的许多年里,埃隆·马斯克一直致力于星链项目,目的是通过轨道上的私人卫星网络向地球上最遥远的空间提供互联网。它在2021加快了速度,星链现在有2000多颗卫星需要推进。马斯克在推特上表示,特斯拉的股东可能会从星链的IPO中受益。



生产方面:特斯拉通过用替代品替换芯片并重写固件来解决芯片短缺问题。这使特斯拉能够比大多数制造商更有效地管理生产方式。



市场方面:中国是特斯拉和电动汽车的巨大市场,据估计,2022年,中国将占这家电动汽车制造商交付量的40%,如果中国市场处理得当,这可能成为特斯拉的重要推动力。



柏林和奥斯汀的GigaFactory:2022年在柏林和奥斯汀开设的GigaFactory可以大大提高产量。它将增加特斯拉在全球的影响力,并从目前的大约100万辆增加到每年生产200万辆的能力。

负面因素



虽然特斯拉是全球电动汽车市场无可争议的领导者,但一系列竞争对手抢占电动车市场,例如比亚迪、福特、蔚来、LUCID和RIVIAN等等。其中比亚迪在今年6月的销量达到134036辆,同比增长162.7%,上半年销量超特斯拉位居全球第一。目前比亚迪的主要销售群体为

中国大陆地区,随着海外市场的不断拓展,特斯拉在未来或受到更多的挑战。此外,大众首席执行官预计到2025年将与特斯拉争夺电动汽车桂冠。

在监管方面,最近,特斯拉并没有成为监管机构的宠儿,但特斯拉在2022年的扩张计划可能涉及各种罚款和费用,并可能受到审查,监管审查的增加至少会影响现金流和生产效率。

各大机构评级



高盛给与特斯拉买入评级,12个月目标价为1000美元,给予买入评级

科文将特斯拉目标价从700美元上调至733美元

贝伦贝格银行将特斯拉目标价从900美元下调至850美元

富国银行将特斯拉目标价从820美元上调至830美元,维持持股观望评级

瑞穗将特斯拉目标价从1150美元上调至1175美元

奥本海默将特斯拉目标价从1291美元上调至1293美元

美银证券将特斯拉目标价从900美元上调至950美元,维持中性评级

技术图形

特斯拉 TSLA —— 周线图

图片来源:CMC Markets



从周线级别来看,特斯拉自5月底以来在底部形成三角收敛区间,上周实现了技术性的向上破位,因此价格或向上进一步延续,MACD在0轴下方形成金叉背离。



特斯拉 TSLA —— 日线图

图片来源:CMC Markets

日成交量

图片来源:雪球



上周四特斯拉股价放量突破三角盘整区间,其成交量大于前期均量,在随后的两个交易日出现缩量回调,卖盘相对较小。因此,股价整体或仍有上行空间。近期可关注回补缺口处和三角区间上轨的支撑750附近。股价若回调至该区域或继续上行。上方目标为图中蓝线处:950。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.