科技龙头三季度财告或支持美股再创新高

周二美国标普指数与纳斯达克指数连续第四个交易日上行,纳斯达克指数单日涨幅达0.84%, 至15,021.81点;标普指数上涨0.34%,至4,486.46;同时,道琼斯指数小跌0.1%,至35,258.61.

美国大科技公司股价在本周三季度财告公布前走高

投资风险意愿自上周开始回归金融市场,在上美国大银行的强劲业绩报告后,本周科技龙头公司将陆续公布第三季度财告。另外,美国政府公债收益率在晚盘回落至1.6%以下,给科技板块同时形成支持。科技龙头公司FAANNG均在周一收涨。首先,在经历数周跌势后,脸书集团(Facebook)股价大幅反弹3.23%;其次,苹果公司(Apple)发布线上发布会,新款Mac Pro将采用自研芯片M1, 新款芯片将替代英特尔芯片,其股价受到支持上扬1.18%。谷歌、亚马逊与微软股价也都以涨势收盘。另外,奈飞(Netflix)与 特斯拉 (Tesla)在明日财告公布前股价分别上涨0.88%与2.20%。

科技龙头公司在美股大盘中占有最大的市值成分,在9月到10月初经历了一番下滑后,在财告季的支持下开始走出新一轮牛市,尤其是科技股份占比最大的纳斯达克指数有望持续反弹行情。

特斯拉汽车股价连续两个交易日跳涨,目前距离记录高位只有3%,在日内仍突然有望保持上行动能,但在记录高位900美元关口可能出现获利回吐行情。价格与随机震荡指标Stoch已经浮现出潜在的熊背离形态,有可能在明日财告后出现冲高回落的波动。投资者须密切关注,潜在的支持价格在20均线795美元附近。

美联储鸽派“缩窄”,美国债务上限被推迟

在上周,美联储会议纪要内容没有给市场带来意外,联储官员强调“缩窄”计划将“循序渐进”。美联储鸽派“缩窄”的口径给股市反弹带来契机,美国政府公债收益率连续数日收盘于1.6%以下,鼓励风险偏好再度上扬。投资者有意忽视通胀率居高不下给经济带来的潜在伤害,相信美联储不会激进式收紧货币政策。同时,美国政府债务上限被临时上调,期限被推迟到年底。那么,从10月到12月份,我们可能会看到美股的新一轮牛市,甚至再次突破记录高位的行情。

迪斯尼(Disney)股价重挫3%,巴克莱下调了公司评级

周一的金融市场也都不是好消息,沃尔玛.迪斯尼股价在周一大跌3%,至171美元。因巴克莱将该公司买入评级被下调至平配,并将目标价格由210美元下调至175美元。巴克莱分析师认为迪斯尼网络电影频道的订阅人数的增长幅度可能会在未来出现下滑,因其取消了一些影片的拍摄,在新新片供应上将落后于竞争对手奈菲(Netflix).



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.