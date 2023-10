巴以冲突持续升级，油价再度上涨，拜登表示心好累。

巴以冲突最新进展

美国总统拜登表示将于周三访问以色列,展示对以色列的支持以及对加沙地区输送人道主义援助

联合国安理会未能通过俄罗斯提出的停火决议草案,美国、英国、法国、日本投反对票,中国、俄罗斯、阿联酋、加蓬、莫桑比克投赞成票,其余国家弃权。

伊朗外长回应不排除参战的可能性

加沙一医院(基督教浸信会医院)遭遇空袭,并造成至少500人死亡,拜登访问约旦、埃及和巴勒斯坦领导人的行程取消。以色列军方表示这是杰哈德组织发动,后者否认该指控。

多国民众上街抗议加沙医院遭到袭击,包括美国和以色列大使馆。

加沙医院遭到空袭打乱了拜登的中东之行计划,从拜登的表态来看他并不希望冲突进一步扩大,这次袭击加剧了中东的复杂局势,局面似乎朝着失控的方向发展。

回顾近两个月事态的发展,巴以冲突的爆发明面上是巴勒斯坦和以色列不可调和的宗教和民族矛盾,背后或有更多的势力在搅局。追朔到7-8月时间段,事态发展遵循着以下轨迹:

2. 拜登政府需要欧佩克增产控制油价抑制通胀, 同时与中国保持距离。否则取消安全协助。目的在于为明年大选获得更多选票

3. 沙特要求美国提供民用核技术,同时提供安全援助。

4. 美国要求推动沙以关系正常化

5. 沙特要求沙以关系正常化的前提是巴以和解

6. 以色列对巴以和解不同意

7. 沙特跳过巴以问题与美国一起推动沙以关系正常化,巴勒斯坦成弃子

8. 10月3日众议院议长麦卡锡被罢免,因通过临时拨款法案避免政府关门,被视为共和党叛徒。

9. 10月 6 日沙特表示如果油价高企,愿意在明年年初增产控制油价

10. 10月 7 日哈马斯突袭以色列

可以说,在哈马斯袭击以色列之前,事情的发展正朝着拜登政府有利的方向发展,若沙以和解将为拜登明年大选带来巨大的优势,沙特增产控制油价,有利于美国控制通胀。沙以关系正常化,阿拉伯国家无法拧成一团,美国中东战略取得显著成果。此外,在中国的斡旋下,沙特与伊朗在七年后恢复建交,对于中国的国际地位提升有着巨大帮助。而拜登推动沙以和解,并为沙特带来核技术,这将为沙特与伊朗的关系增添不确定性,因为我们知道伊朗和以色列是死对头。 因此,我们或许能看到哪些势力不希望沙以关系正常化,例如美国的共和党,伊朗以及巴勒斯坦。 在拜登刚决定访问以色列和约旦地区,便发生了医院被袭击的事件,造成了大量的平民死亡,混乱局势进一步升级,导致拜登中东之行计划被打乱。 在此事件发生后,黄金与原油价格在10月18日继续飙升,美国的通胀前景在年底前恐不容乐观,这似乎是美国共和党垄断的石油商所希望看到的,维持高油价将带来更多的收益。 在可预见的未来油价会持续上涨吗? 从目前来看,巴以冲突随时面临着进一步升级的可能性,或牵扯到更多的国家介入,这对于中东地区的原油供应带来不确定性。因此,第四季度油价可能持续处于高位地区,并不排除现阶段再次冲击9月末高点的可能性。 西德克萨斯原油(Crude Oil WTI – Cash) 西德克萨斯原油(Crude Oil WTI – Cash) 来源:CMC Markets(10月18日)



