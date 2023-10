特斯拉业绩不及预期大跌4.8%，纳指再度走弱，后市如何看待？

特斯拉公布的 23财年第三季度营收为 233.5 亿美元,环比下降 6%,同比增长 9%,低于FactSet预期的 241.88 亿美元。



公司总毛利率为 17.9%,与FactSet预期的 17.9% 一致。 上个季度为 18.2%,去年同期为 25.1%。



非 GAAP 汽车毛利率为 16.3%,低于FactSet 预期的 17.6%。 上个季度为18.1%,去年同期为 26.8%。



非 GAAP 摊薄后每股收益为 0.66 美元,低于FactSet预期的 0.73 美元。



特斯拉将利润率下降的原因归结于:平均售价下降、Cybertruck、人工智能和其他研发项目推动的运营费用增加、与工厂升级相关的生产爬坡成本和闲置成本以及外汇的负面影响 。



第三季度交付43.5万辆汽车,环比下降7%,生产了43万辆汽车,环比下降10%。产量下降的主要原因在于工厂升级造成的停工。



对于Cybertruck方面,特斯拉表示在德克萨斯州超级工厂开始试产 Cybertruck,并相信该车今年仍有望实现首次交付,计划于11月30日开始。



中国工厂方面,特斯拉表示,除了第三季度按计划停工外,其上海工厂已连续几个季度成功接近满负荷运行,并且该公司预计周生产开工率不会出现有意义的增长。

由于营收和利润均不及预期,特斯拉股价收盘下跌4.78%,并在盘后继续下跌4.24%,盘后最新价格为232.4美元。纳斯达克100受其拖累收跌1.41%,纳指100期货周二开盘继续延续疲弱态势,小幅下跌0.2%。



从特斯拉当前的股价走势来看,7 – 10月整体呈现震荡走势,下方多头结构支撑暂时有效,昨日股价小幅呈现放量,短期空头占优。投资者需关注后两个交易日股价能否守住趋势线支撑,若出现破位下跌,或意味着股价再次挑战8月低点210附近。



基本面的不确定性因素在于电动车竞争加剧造成的进一步降价幅度可能超过预期,包括宏观环境的不确定性造成的需求的下滑。然而,一些利好因素可能会支撑股价,例如新产品发布早于市场预期(第三代平台车辆),Cybertruck如期交付,完成全年交付目标,利率触顶以及未来的降息预期恢复消费者信心等。





特斯拉 (TSLA – Cash)—— 日线图

来源:CMC Markets(10月19日)



纳指100走势整体呈现震荡,节奏与科技龙头股(特斯拉、英伟达、苹果等)基本保持一致。目前指数来到20日均线支撑附近,且此处为9月下旬的底部平台区域支撑。关注此处是否止跌企稳,若失守或再次挑战14500附近。





纳斯达克100 (NDAQ 100 – Cash)—— 日线图

来源:CMC Markets(10月19日)



