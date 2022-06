从车企向人工智能企业的转变，特斯拉的人形机器人对人类文明会有怎样的影响

对于特斯拉的投资者而言,今年是一个极其困难的一年。

特斯拉股价自去年11月创出历史高点1243美元后,今年整体呈现震荡下跌趋势,并在今年5月底触及620美元附近,股价腰斩。

特斯拉 TSLA ——日线图

图片来源:CMC Markets

由于上海进行了长达三个月的疫情封锁,特斯拉4月全球销量受到严重打击,占比创三年来新低,股价也迎来了连续的下挫。随着上海工厂的复工,自5月以来股价跌势有所缓和,但仍然维持弱势的趋势。

并且,中国在2022年继续加大对新能源车的政策扶持力度,延长新能源汽车补贴政策至2022年底。国内新能源车行业的高速发展也对特斯拉在中国市场份额造成了一定的影响。目前为止,在同价位水平下,特斯拉由于其品牌效应,使特斯拉Model 3依旧是中国市场的热销车型,能与之匹敌的比亚迪汉EV虽然在空间,设计,电池性能,价格上均表现出优势,但由于低端、廉价等形象在中国消费者心中根深蒂固,使汉EV的销量跟Model 3仍有较大差距。但需要注意的是,国产品牌意识开始逐步崛起,而比亚迪在今年计划量产上市的全新车型“海豹”被用来与特斯拉Model 3比肩,该款车也受到了非常大的关注度,售价21.3万起,设计上更符合年轻人的审美,电池采用刀片电池。而特斯拉的Model 3系列能否像之前一样制霸中国电动车市场也成为一个未知因素。

比亚迪“海豹”

图片来源:EV世纪,腾讯网

想必马斯克应该已经注意到了这个趋势,作为电动车的行业领军企业,特斯拉在早年通过Model S和Model X打造了其高端,先进的品牌形象,迅速占据了市场份额。但由于近两年中国电动车行业的高速发展,并在一些技术领域超过了特斯拉。因此,特斯拉未来在电动车领域将受到更多挑战,依靠这一业务将难以保持业绩的持续高速发展,也难以支撑其股价。因此,马斯克也在寻求企业的进一步转型,向人工智能公司转变。近期,马斯克宣布公司的代号为“擎天柱”的装备人工智能系统的机器人将在今年9月30日正式发布。这个机器人在去年8月被首次披露信息,它们将是特斯拉今年最重要的工作。

该人形机器人身高172cm,重57公斤。能够承载20公斤的重量,举起 68公斤的重量并以每小时 8公里的速度行走。该机器人将旨在消除人们日常工作中危险、重复和无聊的工作任务。

特斯拉“擎天柱”机器人

图片来源:google

该机器人的问世意味着当前人类社会一切体力劳动、以及简单的一些办公室流程化的工作将会被替代。工厂流水线工人、物流运输工人、司机、清洁、装修等等行业都会随之消退。我们该去思考的是,人类社会该如何接纳机器人全方位的融入到社会生活中,并且避免所引发的大规模失业造成的社会矛盾激化。

马斯克给人的印象不光光是一个致力于人类社会变革的先驱者,他所做的电动汽车、火箭、星链计划等反映出他卓越的才能和眼光。然而世人对他的风评整体呈现两极分化现象,尤其是自2021年以来,马斯克将资本运作运用到炉火纯青,这也引发了反对者抨击他过度营销,公开割韭菜的行为。从他大力发展智能机器人能看出他时刻想引领人类社会的变革,这已经体现出他宏大的野心,而这也是我们所应当去警惕的。“不忘初心“是一个人最难做到的,早期作为理工男的他对科研报以最纯粹的热情,并做出了卓越的成绩。随着他商业帝国的扩大,能否贯彻早期的为人类社会变革做贡献的理念是一个疑问,到底是继续做梦想家,还是运用技术成为纯粹的资本家,就不得而知了。

马斯克的智能机器人目前暂时活跃在PPT中,需要思考的是该机器人如何实现商业化,在造价如此高昂的情况下如何实现量产并盈利,如何解决在未来可能出现的大规模失业潮引发的社会冲突,这些都没有提及。因此,特斯拉需要在后续给出更详尽的计划,合理的商业逻辑才能支持该公司的价值能持续成长,股价才可以持续创新高。

人们希望看到的是技术服务于人类,而不是替代人类。人们也不希望看到在未来出现人机矛盾,这在过去的很多电影作品中都有出现,例如《终结者》《我,机器人》《黑客帝国》等

我,机器人电影画面

图片来源:Google

黑客帝国3电影画面

图片来源:Google

艺术来源于生活,却又高于生活。虽然人工智能机器人技术的发展可能不会出现像电影中所表现的那样夸张,爆发大规模的战争。但社会矛盾或将无法避免,如何解决这潜藏在未来的社会危机,是特斯拉需要去思考的问题。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.