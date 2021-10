今日市场展望：美元指数恐下挫，白银到达关键压力位，布伦特原油即将新高！

美元指数 US Dollar Index——日线图图片来源:CMC Markets

美元指数 US Dollar Index——4小时图图片来源:CMC Markets

美联储的缩债预期已经被消化殆尽,美元指数在现阶段失去上升动能,因此在12月之前美元指数或将维持震荡回落的走势。日线级别MACD呈现高位死叉,4小时级别0轴下方出现死叉,暗示价格有可能进一步下挫,投资者需要关注下方支撑93.68、93.50两道关口。

现货白银 XAGUSD——日线图图片来源:CMC Markets

白银从9月29日的低点21.44一路反弹至23.5附近,但整体并没有摆脱下降趋势,投资者需要关注日线级别下降趋势线的压力位23.5,这一位置也是60日均线处,如若价格能突破此水平,则白银将会挑战24整数关口。当这两个关口被进行突破后,白银有可能重返上涨趋势。





布伦特原油Crude Oil Brent——周线图图片来源:CMC Markets

布伦特原油 Crude Oil Brent——4小时图图片来源:CMC Markets

布伦特原油已经录得8周连阳走势,距离2018年高点86.995只有一步之遥,在4小时级别,布伦特原油处在相对完好的上行轨道中,即现阶段价格有可能继续走高,需要留意趋势支撑点位84整数关口。但投资者需要注意的是,在大周期级别布伦特原油已经进入到RSI级别的连续超买区间,并且从指标上看有回落的迹象。因此,对于多头而言,需要谨防潜在的回落的风险。



