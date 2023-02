股息削减如何影响力拓的股价？

力拓的利润率在 2022 年遭受双重挤压,原因是大宗商品价格低迷和成本增加降低其利润率。 这家矿业公司将股息削减了 50% 以上作为应对措施,力拓的股价在周三午盘交易中下跌多达 3.2%,而今日继续低开,跌幅一度扩大至2.7%。

由于矿业公司的宏观经济状况似乎正在改善以及中国需求的复苏,该股在年内上涨了 7% 至周二的收盘价。 在过去的 12 个月中,该股上涨了 15%,尽管在 10 月底跌至 87.83澳元的 52 周低点,原因是美元走强和需求下降打压了大宗商品价格。

不过,有初步证据表明,导致此次暴跌的因素可能在 2023 年的前几周开始缓和,许多分析师认为全球经济将在年底前看到对大宗商品的需求复苏。

利润在2022年大幅受损

力拓的收入在 2022 年暴跌,同比下降 13%,从 635 亿美元降至 556 亿美元。 尽管与公司一年前的业绩相比大幅下滑,但收入超过了 Refinitiv 调查的分析师普遍预期的 552 亿美元,比 2020 年的收入增长了 25%。

息税折旧摊销前净利润下降 20%,从 377 亿美元降至 263 亿美元。每股收益下降 38%,从 13.21 美元跌至 8.20 美元。 这比分析师预期的 8.68 美元低 5.5%,不过与 2020 年公布的 7.70 美元相比再次上涨了 6%。

息税折旧摊销前净利润下降的原因是由于大宗商品价格的变动,尤其是铁矿石和铜的价格变动,尽管铝价的上涨部分抵消了这一影响。

包括劳动力在内的投入成本增加加剧了这些较低的价格。例如,力拓皮尔巴拉单位的铁矿石成本在 2022 年为每吨 21.3 美元,而 2021 年为每吨 18.6 美元。这导致该单位的利润率从 2021 年的 76% 下降 到 2022 年达到 68%。

潜在盈利能力的下滑导致力拓将其普通股息从去年的 7.93 美元削减至 4.92 美元,考虑到 2021 年支付的 2.47 美元特殊股息,总股息从 10.40 美元同比削减 52.69%。

2023 年的资本投资指引从 80-90 亿美元下调至 80 亿美元,而 2024 年和 2025 年的预期则上调至 90-100 亿美元。

大宗商品需求是否在2023年回暖

力拓将价格下跌阻碍公司盈利的原因归咎于中国对大宗商品的需求放缓。 但是,有迹象表明这种需求可能会在 2023 年上升。

大宗商品价格报告机构阿格斯报告称,运往华北的 62% 铁矿石现货价格在周一触及每吨 128.80 美元,接近 2023 年迄今的最高价,比 2022 年的低点 79 美元高出 63%。 据路透社报道,这是由于前一周中国港口的铁矿石库存增加至 1.41 亿吨,而 10 月份的相应数字已降至 1.3亿吨。

竞争对手必和必拓首席执行官迈克·亨利在其公司的财报电话会议上表示,他有信心看到中国国内经济加速发展。不过,他也警告说,美国或欧洲的经济衰退可能会对中国的出口产生负面影响。

力拓(澳大利亚)—— 日线图(2月23日)

来源:CMC Markets

点击查看大图

力拓自二月以来呈现高位盘整趋势,股价在2月1日升至去年3月的高点但未能形成有效突破。下方支撑关注120。价格若在120上方或维持盘整态势,若失守或进一步向下调整至113附近。



