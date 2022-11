拼多多第三季度财报营收和利润逆势增长，股价大涨12%，高盛给予买入评级

在互联网电商平台业绩在第三季度普遍放缓的情况下,拼多多的第三季度业绩却表现惊人,归属于普通股股东的净利润为105.9亿元,同比增长546%,集团营收同比增长65%。相比之下,阿里、京东和唯品会同期营收同比增长为+3%/+11%/-13%。

营收增长的驱动因素

拼多多商家活动的增加是第三季度营收增长的主要驱动因素。公司与商家合作,为用户创造价值,为用户提供愉快的购物体验和更多的节省。该公司采取了各种方法,包括优惠券和促销活动,以更好地服务消费者。

在平台上,消费者对优质产品的需求不断增长,公司积极满足他们的需求,入驻更多的商家和品牌。今年开始有更多品牌与该公司合作,为消费者提供了更多的选择,包括农业、消费电子、化妆品、家电等,所有这些都得到了消费者的积极反馈,为更多的商家和更好的客户体验创造了一个虚拟循环。

管理层评论说,拼多多不断增长的技术能力,使消费者在不同的场景下匹配他们想要的商品,这也推动了更多的交易,进而推动了收入的增长。

与此同时,管理层指出,行业竞争仍然激烈,消费者的偏好和需求已经变得更加多样化。公司还有很多地方需要改进,未来将进一步加大投入,更好地理解和服务用户。

利润增速可能难以维持

同时,管理层声明第三季度的高盈利能力不太可能持续下去,因为盈利能力的增加是由于一些项目时间表的延迟,这影响了投资的步伐。该公司仍专注于进行最适当的长期投资,并表示将加大投资力度,进一步发展其核心优势。

该公司表示,短期内不会为投资而投资,因此短期财务和盈利指标可能出现波动。

国际业务方面

国际业务对拼多多来说是一条新的业务线,公司将继续利用多年来的运营和供应链知识,以为用户创造独特的价值。

该公司尊重其服务市场的差异,并不断进行试验,以优化每个市场的结果。管理层承认,这一过程将具有挑战性,并表示将耐心地与合作伙伴合作,为用户提供长期价值。

管理层认为国际业务仍处于早期阶段,并评论说其财务影响很小。公司将继续仔细评估所有投资的投资回报率。由于公司的市场规模和管理层过去在北美的学习和工作经验,公司在北美市场推出了国际业务拓展计划,该计划于9月初启动。

电子商务竞争趋势日益激烈

管理层认为,行业竞争依然激烈,特别是来自新业态的竞争,这些业态正在建立强劲的增长势头。公司将耐心投资于供给侧,加大技术投入,提高供应链效率,支持农业和制造业。

公司从用户的基本需求出发,专注于为日常用户提供价值,管理层认为这是行业和公司的核心增长动力。管理层认为,购物节和促销活动只是它为用户提供优质服务的众多方式之一。在策划购物活动时,公司坚持以消费者为中心,采用简单的规则为用户提供愉快的购物体验。

长期农业战略

农业是拼多多的长期战略,其管理目标是用技术增强农业。尽管这一举措仍处于早期阶段,但管理层看到了投资农业的价值。

拼多多开展了丰收节、农货节等农业活动,帮助农民拓宽市场准入渠道,加快农产品向消费者的传输。

拼多多将继续在该领域进行投资。管理层指出,评估项目和进行投资需要时间,在新冠疫情的情况下,有一些延迟。

高盛维持买入评级,给与目标价107美元(之前为95美元)。

拼多多(PDD)股价自今年3月以来呈现底部震荡并有企稳向上运行之势,目前股价来到重要的支阻转化区域74-75美元附近。目前需观察价格能否成功突破该水平线,若成功突破价格或进一步向上运行至斐波那契50%回档位94.86美元。



拼多多 —— 周线图

来源:CMC Markets(11月29日)

点击查看大图



