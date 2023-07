这支清洁能源ETF能否实现一波强势的上涨？

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) 今年迄今上涨 12.47%。该基金持有的公司包括电动汽车制造商如Rivian、小鹏汽车、极星汽车、蔚来汽车,以及电池制造商包括Enovix、QuantumScape、SES AI等。这些公司可能会受益于美国总统拜登在《通货削减法案》中对绿色政策的关注。 这包括更严格的燃料排放法规、电动汽车税收抵免以及推动更多电动汽车充电站的建设。

随着美国正迈向无碳经济,专注于清洁能源投资的 ETF(例如 PBW)可能会因政策推动而出现积极走势。



Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) ——日线图

来源:CMC Markets(7月11日)

然而,清洁能源股今年的走势却喜忧参半。 高利率继续影响该行业的业绩,因为许多绿色能源公司都是依赖资本投资的初创公司。但在经历了上半年的持续底部盘整后,旗下多支持仓股在7月迎来了爆发。

Rivian(RIVN) 是 PBW 基金中最大的持股,权重为 2.13%。截至7月10日,该公司股价连续9天上涨,涨幅达90%,因其第二季度的汽车产量超出预期。该公司表示,其产量可能会达到 2023 年 50,000 辆汽车的目标。并且,亚马逊宣布在美国以外的地区使用 Rivian 的电动货车,这又是一个积极的消息。Wedbush 分析师给予 Rivian 股票“跑赢大盘”评级,将 12 个月目标价从 25 美元上调至 30 美元。



Rivian —— 日线图

来源:CMC Markets(7月11日)

美国硅电池制造商 Enovix (ENVX)占基金持仓的 1.91%,为第二大持仓股。 该公司为手机设计高能电池,并且为电动汽车和储能市场开发3D电池技术和生产工艺,以帮助实现可再生能源的利用。6 月 15 日,该公司宣布提前通过了 18,000 片电池的生产目标,并预计将超出第二季度的指导目标。该公司股价今年迄今已上涨 59.16%。CNN Business 的 12 名分析师对 Enovix 股票做出了预测,12 个月目标价中位数为 20.50 美元。这12名分析师均对该股票提出“买入”建议。



Enovix —— 周线图

来源:CMC Markets(7月11日)

中国电动车新势力小鹏汽车(XPEV.US)与蔚来汽车(NIO.US)分别占该基金持仓的1.87%和1.5%,这两家电动汽车制造商的股价在上半年的表现平平,但在6月中下旬均迎来了爆发。其中小鹏在6月上涨70.3%,蔚来汽车在6月上涨28.69%。小鹏汽车的暴涨主要归结于其发布的新款汽车G6销售火爆,其零售价低于预期带来了较高的预售转化率和新订单,预计小鹏G6将在 B级电动车市场成为最畅销的车型之一。蔚来汽车在6月的交付量重新回到1万以上,扭转了其在4,5月的颓势。该汽车制造商在对其权益进行调整后,用户可选择放弃原有权益获得更多的售价优惠(3万)。老车主放弃原有权益,置换新车并放弃权益可获得6万优惠。预计该政策将对销量起到一定的刺激作用,且该汽车制造商在近一个月获得多方投资例如阿布扎比主权基金和中银控股,分别有11亿美元。



小鹏汽车 XPEV.US —— 日线图

来源:CMC Markets(7月11日)



蔚来汽车 NIO.US —— 日线图

来源:CMC Markets(7月11日)



零碳目标步入正轨

德勤在今年早些时候的一份报告强调了高利率、通胀和供应链问题等不利因素如何阻碍清洁能源行业的增长。但德勤也表示,《通胀削减法案》应该有助于该行业蓬勃发展,随着需求的增加,2024 年可能会出现增长。 美国政府设定了到 2050 年实现净零排放的目标,支持这一目标的公司股票可能会长期受益,包括 Invesco WilderHill 清洁能源 ETF 中持有的股票。

TipRanks 汇聚了533 名分析师的共识,建议“持有”PBW 基金。 他们对该基金的 12 个月目标价中位数为 58.33 美元。



