10月市场展望，美元加速赶顶，静待市场磨底

美元指数触及106大关,年内或已触及顶峰?

美元指数在8月继续保持连续上涨态势,截至9月的最后一周,已经录得10周连续上涨。此轮美元持续走强的主要因素在于美联储持续向市场放出的加息预期以及三季度较强的经济数据。同时,欧元区在加息上出现分歧,即使欧洲央行在9月的会议上仍然加息25个基点,但欧洲央行官员也暗示当前利率可能已经处于峰值,这导致了市场预期欧洲央行已经结束加息。同时,欧洲多国的数据持续走弱,德、法PMI数据持续走软,弱于美国数据。这导致了欧元走软促使美元指数走强。同时,日本央行方面继续维持宽松的货币政策,并在9月的会议上强调当前数据不足以证明通胀和工资处于稳定的增长趋势中,可能需等到年底才可能对当前政策进行调整。这导致了美元指数出现单边走强。

然而,即使美联储主席鲍威尔在9月的会议上继续保持鹰派言论,但利率期货市场并没有进一步预测美联储将在11月的会议上进行加息。虽然美联储调高了年内软着陆的预期,但软着陆与硬着陆的根本区别是在不出现系统性风险的情况下使经济下行,核心是经济将处于降速甚至负增长的趋势,这意味着后续任何的数据走软将拖累美元指数。同时,美国6个月、2年期和1年期国债收益率均已超过5%以上,均与长期国债形成倒挂,这意味着短期风险处于持续走高的阶段。在当前利率水平下,美国财政部在23财年所需要支付的利率可能要超过万亿美元,这不足以支撑美联储将利率保持在高位很长一段时间,因此可能不存在后续的进一步加息。因此,我们认为美元指数在106处于年内的高位水平。

美股震荡走弱,后市面临进一步下跌?

美国三大股指在9月持续下跌,在第三季度整体呈现震荡走势。我们通过回顾美股今年的走势能发现二季度与三季度的交易逻辑有着显著的差别。二季度看涨逻辑在于AI概念爆火、通胀持续下行但经济数据强劲,企业财报优秀,软着陆前景乐观,支撑股市上涨。即好数据 (支持加息)= 利好。三季度走弱逻辑在于通胀反弹,经济数据具有韧性,美联储或进一步加息,企业未来增长前景恶化,导致股市走弱。即好数据 (加息预期)= 利空。考虑到当前市场的下跌因好数据导致,或许第四季度坏数据导致的美联储结束加息或短期缓解市场对紧缩的担忧情绪,对股市形成反弹,预计在年底出现。因此,10月或倾向于探底行情。

中国股市成交低迷,节后能否回暖?

中国股市在9月整体表现低迷,虽然中国官方出台了一系列利好市场的政策,例如降低印花税、规范股东减持、调整IPO速率、降低融资保证金以及规范量化交易。但中国股市仅在9月初的几个交易日走高后,再次持续走低,目前已经回到政策出台前的低位水平附近。上证指数再次回到3100附近,深证成指曾一度跌破10000大关,随后收复该关口,创业板指跌破2000整数关口。香港恒生指数再次回到8月下旬的17600的低位。而在成交量上,A股成交额曾一度下跌至5000多亿,处于年内的最低水平,市场交易情绪处于冰点阶段。虽然一些经济数据出现回暖,例如CPI重回正值,新增社融大超预期,制造业PMI回暖,但当前修复空间还不足以说服市场中国经济将持续向好,或需要进一步的数据支持。

考虑节前资金观望情绪较大,当前价格或处于磨底阶段,北向资金在7月下旬 – 8月上旬出现清仓式卖出后,近一个多月出现小幅流入。节后的回暖条件:海外紧缩周期结束促使短期情绪修复、中国数据进一步修复、年底消费季。

油价持续走高,后续是否突破100大关?

原油价格自7月以来连续走强,WTI原油和布伦特原油均站上90以上,创去年11月以来高点。本轮上涨的主要逻辑为:产油国的多次减产、7-8月全球季节性消费旺季导致需求上升,主要产油国沙特和俄罗斯也将原油减产协议延续到12月底。对于接下来原油价格是否能突破100大关,由于近期油价的涨势已经对减产协议的延长产生了提前的消化,减产的利好刺激可能在第四季度难以发挥进一步的作用。而近期欧美地区国家的数据已经出现走弱,考虑到四季度海外经济下行预期增加或导致供需缺口的收窄,10月油价或整体呈现震荡走势,短时间破百的概率不大,但预计强势格局难以在短期出现改变。

黄金表现坚挺,第四季度或有布局机会?

黄金价格在9月整体呈现震荡格局,整体活动区间在1900 – 1950。从整体趋势看并没有跌破8月下旬的低点1885附近,没有形成5浪下跌。在近期美元指数不断走强、实际利率不断走高的情况下,黄金仍保持着相对稳固的态势。考虑到美联储的利率已经处于峰值,虽然在9月会议暗示后续可能出现的加息,但预计为预期管理,即不会出现实际行动。后续的数据走软均可能导致市场迅速对美联储结束加息周期进行定价,实际利率将触顶,这将支撑金价可能在第四季度出现上涨。而黄金的传统强势周期通常出现在年底至年初的阶段,通常由消费市场驱动。因此,10月金价或仍处于一个磨底阶段,对于中期投资者而言当前价格有跟踪价值。



