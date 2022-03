伦镍两日暴涨250%上演史诗级逼空大战，伦交所宣布暂停交易！

在俄乌冲突爆发战事之后,由于俄镍被踢出交易所无法进行交割,这导致了市场对俄镍的供应担忧。在周一的时候,伦镍飙升近90%,触及55000美元/吨,创历史新高。随后,在周二的时候,镍价继续高歌猛进,伦镍突破10万美元/吨关口,日内涨超110%。两日累计涨幅高达250%。

图片来源:Bloomberg

镍被用于生产不锈钢和锂离子电池,在如日中天发展的新能源汽车行业种,新能源汽车的锂电池的主流为三元锂和磷酸铁锂电池。其中,三元锂电池中的三元指镍、钴、锰或者铝这几种金属元素聚合物做成锂离子电池中的正极。因此,市场对于镍的需求在不断增长,价格也处于上涨的趋势中。而俄镍工银占全球流通的40%左右,对于俄镍的限制也直接导致了价格的飙升。

此次的上涨可以说是伦敦金属交易所(LME)历史上最为极端的行情之一。虽然市场对于镍价的上涨具有共识,但其异常的价格波动基本脱离基本面,其主要原因可能是大机构间的资金博弈,据消息称本次对决的双方为某跨国贸易巨头对某世界500强中资不锈钢龙头的空头期权的绞杀。

据消息称,本次空方持有20万吨镍的做空期权,其做空的部分原因主要是进行套期保值交易,对冲该企业在扩大产量增长时导致的可能性的价格下跌。而这种行为在上游的资源开发商中已经屡见不鲜。但此次的交易之所以被盯上,主要源于对于其空头仓位的规模没有进行合理的规划。LME的伦镍1标准手合约的数量为6吨镍。结合2月伦镍的成交量来看,其平均日成交量为80000手,即规模为48万吨的日成交量。而仅这一家中资企业的空头规模已达到20万吨,占据近一半的成交。因此,如若该企业没有进行合理的分仓操作,就很容易被国际资本盯上。

图片来源:LME

据市场消息,该企业从去年开始建立空头头寸,从下图所示,伦镍在2021年第四季度的价格整体平均在20000美元左右。而从今年1月开始,镍价出现了一定程度的上涨,从1月初到2月底之前的均价为20000-25000美元。在考虑到该企业在1月之后可能进行了不同程度的补仓,将空头头寸规模扩大至20万吨,空头合约的均价可能为23000美元。3月7日,镍价的收盘价为48078美元。在考虑不加杠杆的情形下,在3月7日收盘时,其空头的亏损已达到至少约50亿美元。

图片来源:LME

据Financial Review报道,早在周一时间,空方已经受到了追缴保证金的通知。因此可判断其仓位规模已经处于非常危险的边缘,伴随着周二伦镍价格史诗级突破10万美元。其账户已经面临穿仓的情形。而伦镍的交易方式主要为电话报价方式,无法应对价格的迅速走高。镍价在昨日从50000涨至100000是在很短的时间中完成的,尤其从60000到100000的过程中仅仅用了1小时左右。因此,空头根本来不及撤出。

图片来源:LME

图片来源: Financial Review

LME紧急进行“拔网线”

在空前的极端行情下,伦敦金属交易所取消了所有在英国时间2022年3月8日凌晨00:00或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易,恢复交易的日期将在英国时间3月10日下午2点(北京时间22点)之前通知市场,并将设置涨跌幅限制。

在空前规模的多空大战中,市场同样也伴随着大量的跟风盘。如若使周二的价格波动有效,这将使非常多的市场空头参与者面临着破产的情形。这就会造成多头无法使盈利兑现。因此,伦镍3月8日的最终收盘价被定格在了48063美元。

即使这样,这一次的金融战最终也以中资企业的全面落败落幕。上游企业通过套期保值来避免因周期性变化导致的利润缩水是合理的行为,但波段操作,高抛低吸都伴随着较高的难度。如何避免受到国际资本巨头的狙击,这是需要深刻思考的问题。毕竟这样的事件已经不止一次发生,例如2020年的原油跌至负数,中航油事件。

图片来源:LME



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.