二季报稳健资本却不买账，网易何时能翻身？

网易于8月18日发布了2022年第二季度财报,营收为232亿元,同比增长12.8%;毛利润为129亿元,同比增长15.7%。归属于公司股东的净利润为52.91亿元,同比增长49.4%。在线游戏收入为168亿元人民币,符合市场预期,同比增长16%,占总营收的73%。

其中电脑端(PC)游戏表现强劲,同比增长41%,主要由《永劫无间》的内容更新和6月在Xbox平台上线,以及《梦幻西游》等传统游戏的强劲增长。

第二季度手机游戏收入稳定,同比增长6%,《第五人格》和《无尽的拉格朗日》等传统手游保持了稳定的营收,并且在7月上线的《暗黑破坏神.不朽》表现强劲,贡献了网易在7月总收入的11%。

游戏业务

在传统游戏领域,《梦幻西游》在连续第四个月(2022年3月至6月)的总收入增长后,7月份的总收入同比下降了21%。《哈利波特. 魔法觉醒》在中国7月份的总收入环比下跌15%,仍处于下降趋势。《无尽的拉格朗日》仍然是网易在国内的第三大手机游戏,并且近期将开展年度的周年庆活动,预计在三季度将保持稳定的营收增长。

《永劫无间》是一款基于PC的东方奇幻风格的求生类游戏,即使在发布一年后,仍一直是Steam上最畅销的10款游戏之一。并且在上线后广受玩家好评,创造了国产买断制游戏的纪录,并且吸引了中国诸多顶流网络主播的参与,上线三个月就销售超600万份。该游戏在近期开始的周年庆活动料将继续引来巨大流量,且第四季度在Play Station的上线将带来增量收入贡献。

对于近期上线的和暴雪合作开发的《暗黑破坏神:不朽》在7月刚上线时表现优异,在发行的第一个月一直在IOS排行榜上排名第2-4位。但其海外版的表现非常差,海外版自6月2日上线后,在知名游戏评分网站Metacritic上的用户评分曾创造了游戏史上评分最低的0.2分,主要抨击点在于其不合理的内购行为。因此,该游戏在国服的收入料难以保持,难以成为网易的业绩增长点。

潜在的移动端游戏收益

来源:百度

目前《永劫无间》手游处于开发阶段,管理层预计该游戏不会在2022年推出。其最终发布日期仍取决于版号的批准和开发时间表,因为在PC端的成功,高盛预计该游戏可能实现61亿元人民币的潜在收入。

《哈利波特.魔法觉醒》的海外测试已经在2022年7月30日结束,高盛预计日服将于2022年Q4公测,其收入或抵消现有网易在国际游戏收入的下降(同比下降20%)。其乐观的预期主要是日本是世界第二大哈利波特系列电影市场,占美国的35%,是英国的1.4倍,在日本,《哈利·波特》也是票房第二大IP,仅次于哆啦A梦。

此外,前几年的热门网易IP《逆水寒》在今年开放了手游的内部测试预约,该IP在PC的上线时期一度成为顶流,随后因运营陷入低谷。网易的运营团队宣称手游的公测将吸取PC运营失败的教训,减轻数值付费比重,其营收更多依靠广告植入。目前用户对该手游的期待值很高,若成功上线或带来了巨大的营收。但具体的公测时间仍需要网易拿到版号的批准。

音乐平台业务

网易云音乐(占收入的9%)在第二季度订阅率继续提高,连续第五个季度毛利率为正值。

网易云音乐净收入为22亿元人民币,同比增长29.5%,这是由强劲的社交娱乐收入(同比增长57%)和持续健康的会员订阅增长(第二季度付费率达到21%)推动的,毛利率同比大幅提高至13.0%。

截至2022年第二季度,网易云音乐内容库由超过1.06亿首曲目和529,000名注册独立艺术家组成。

高盛预测网易云音乐在2022年第三季度/全年的同比增长为+21%/+26%, GPM增长率为13.0%/12.8%。

有道

由于新冠肺炎和教育监管的影响,本季度净亏损不断增加,第二季度仅创总营收的4%。

有道教育收入为9.562亿元人民币,同比减少2.4%,智能学习设备达到2.4亿元人民币,同比增长16.3%,仍然是有道增长的关键驱动力。学习服务收入进一步下降至5.64亿元人民币,同比减少7.3%,主要归因于新冠疫情背景下成人课程的减少。在线营销服务为1.53亿元人民币,同比减少8.0%,原因是广告客户的广告预算较弱。毛利率下降至42.8%,而第二季度为51.0%。

高盛预测,有道在2022年第三季度/全年同比增长为-13%/-12%, GPM增长率为52.8%/50.0%。

机构目标价

高盛:基于SOTP的12个月目标价格上涨了约1%,NTES/09999.HK的目标价格为121港元/189美元。维持买入评级。

瑞银:将网易(09999.HK)的目标价由192港元下调至185港元,维持买入评级。

杰富瑞:将网易NTES/09999.HK的目标价下调至218港元/140美元,维持买入评级

日本大和银行:将网易(09999.HK)目标价由193港元下调至180港元,维持买入评级。

网易 09999.HK —— 日线图

来源:CMC Markets

整体趋势仍处于弱势的下跌结构,目前需留意今年4月下旬的低点130,若此处企稳或迎来结构性的向上反弹,第一目标:155,若形成突破或进一步延续至趋势线压力170附近。



