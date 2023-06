是否到了逃离美国科技股的时候？

6月26日,美国科技股“七巨头”均录得不同程度的下跌,其中特斯拉跌6.06%,在一周内股价下跌12.2%,英伟达跌3.74%,Meta跌3.55%,谷歌A跌3.27%。

在过去的一周美股科技股遭多家大行下调评级,例如摩根士丹利、巴克莱银行以及高盛等均下调特斯拉评级从“买入”到中性,瑞银也下调谷歌的评级从“买入”到“中性”。

虽然下调了特斯拉的评级,但华尔街机构并不认为它们已经到了可以看空的时候。例如近期传出的消息显示福特汽车和通用汽车同意在加拿大和美国采用特斯拉的北美充电标准,高盛的分析师马克·德莱尼认为特斯拉仍处于长期增长的有利地位,公司在电动汽车和清洁能源处于领先地位,部分原因为该公司通过直销模式提供完整解决方案的能力。尽管如此,他依旧将目标价从185美元上调至248美元。

通过今年美股指数的表现来看,纳斯达克综指上半年涨幅超30%,纳指100上涨超40%,标普500涨约11%,道琼斯工业指数距1月无明显变化。

而通过下图可以看到,标普500中的美股“七巨头”是推升指数上涨的唯一驱动力,其余的493个成分股今年的增长可以忽略不计。





从下图来看,纳斯达克综指在6月16日和6月23日出现高位放量,并在当日指数收阴,这说明上方具有较强的抛压,昨日指数下跌并呈现缩量,反映当前买盘意愿较低,市场热情出现冷却。因此,即便从当前趋势上看纳指仍处于多头中,但在市场并没有出现明显企稳的迹象下,我们当前应避免过早的介入到逢低买入的操作中,也不要去猜测指数能够稳守20日均线。总之,人多的地方不要去。

纳斯达克综指 IXIC —— 日线图

来源:Investing.com, CMC Markets(6月27日)

特斯拉股价出现空头逐步放量,回补缺口概率较大,很有可能挑战此前平台支撑210-220附近。

特斯拉 TSLA —— 日线图

来源:Investing.com, CMC Markets(6月27日)



苹果股价高位呈现缩量盘整,谨防潜在的空头放量杀跌,目前上升趋势完好,关注下方支撑180附近。



苹果 AAPL —— 日线图

来源:Investing.com, CMC Markets(6月27日)

微软高位连续缩量下跌,短期多头动能较弱,或进一步向下调整至支撑320附近。

微软 MSFT—— 日线图

来源:Investing.com, CMC Markets(6月27日)

英伟达股价昨日盘初一度走高,但在5日均线处遭受较大抛压,空方成交量昨日呈现放大,目前价格暂守于20日均线但难言企稳,需观察近两日股价表现,若仍呈现缩量或进一步回落下探至缺口支撑处370。



英伟达NVDA —— 日线图

来源:Investing.com, CMC Markets(6月27日)



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.