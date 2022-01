史上最大的游戏行业收购案！微软收购动视暴雪意何图？

今天,微软宣布以每股95美元价格收购领先的内容和游戏开发商动视暴雪(Activision Blizzard)。这项交易对动视暴雪的估值为687亿美元(包括该公司的净现金),使该交易成为微软最大的一次收购,也是迄今为止全球游戏行业规模最大的收购案。其次是2016年12月以260亿美元收购LinkedIn。此次收购溢价约45%,消息发出后,动视暴雪股价盘前暴涨30%。据该公司称,该交易预计将于2023财年结束。收购结束后,微软预计将成为收入第三大游戏公司,仅次于腾讯和索尼。截至2021年9月,微软在其资产负债表上拥有约1.3亿美元现金(770亿美元净现金),管理层注意到该交易不会影响微软此前宣布的股票回购计划。

动视暴雪是一家领先的内容发布商和互动游戏开发商,每月有超过4亿活跃玩家,分布在190个国家/地区,其公司旗下的热门游戏ip包括:《使命召唤》、《暗黑破坏神》、《魔兽世界》、《糖果粉碎传奇》等。该公司在一系列游戏特许经营中拥有多个平台,以应用内购买和游戏销售为中心的多元化商业模式。管理层希望将动视暴雪的内容纳入其GamePass平台,该平台最近已超过2500万用户。

动视暴雪近期一直麻烦缠身,其在去年夏天遭遇性侵和其他不当行为指控,报告达到700份。去年7月,加州的一家机构对动视暴雪提起了性骚扰诉讼,而公司的CEO鲍比·科蒂克(Bobby Kotick)也被曝出包庇高管性侵下属的行为,未曾向董事会报告,而他本人也曾性骚扰助理,并用邮件对助理进行死亡威胁。

动视暴雪在近年来一直处在走下坡路的状况,游戏迷能够发现,暴雪已经很多年没有推出新的ip了,也仅仅是靠几个老牌ip进行续命。而在现在如日中天的游戏移动端市场,和3A市场都没有明显的建树。因此,公司在现阶段仍然难以找到新的业务增长点,以及公司内部的扭曲文化,此次收购可能难以产生力挽狂澜的效果,微软的接盘,只是给与了暴雪喘息的机会。

微软重申,动视暴雪现任首席执行官博比·科蒂克将继续担任目前的职务,并将在交易完成后向微软游戏首席执行官菲尔·斯宾塞(Phil Spencer)汇报工作。但根据媒体报道,科蒂克同意在交易完成后离开公司。

微软认为内容、云游戏和元宇宙的融合带来了增长机会。管理层认为,宣布的交易符合公司在云、内容和社区方面更广泛的战略目标。管理层概述了两家公司的合并如何产生飞轮效应,因为在GamePass中添加暴雪的高价值内容可以吸引更多玩家,从而引发网络效应,从而激励更多玩家/开发者加入该平台。微软补充说,云游戏可以成为另一个有利领域,因为这可以帮助公司在各种设备(主机、PC、移动设备)上接触新的受众群体。在交易宣布后,微软在一次电话会议上分享了其对消费者元宇宙的愿景,由于动视暴雪已经建立了许多一流的热门游戏ip(使命召唤、魔兽世界、暗黑破坏神和糖果粉碎),并吸引了庞大的用户群体,微软表示,它这将为未来元宇宙时代提供庞大的用户基础。管理层认为,游戏是全球最大且增长最快的娱乐市场,到2030年,全球游戏用户估计将从目前的30亿玩家增至45亿玩家。

高盛认为,微软在云堆栈的所有层(包括应用程序、平台和基础设施)都拥有强大的影响力,能够充分利用一些长期趋势。利润率的持续增长,特别是随着商业云业务在总体组合中所占比例的持续增长,将有一条持续两位数的增长之路。此外,Microsoft Azure越来越被列为大型企业客户中的战略云供应商,因此微软将继续占据市场份额。从长远来看,随着公共云应用的普及,单是Windows服务器的安装基数就为Azure带来了800-900亿美元的收入,Azure将继续获得市场份额,新的工作负载和数据中心迁移带来了增长。类似地, Office 365的安装基数持续增长,鉴于全球拥有大量知识型员工,该公司有可能将其约3亿用户的安装基数翻一番,达到5亿。在未来几年中,微软在利润率扩张的同时实现可持续的两位数的利润增长,并将收入和收益建模为从21财年到24财年分别以14%和18%的复合年增长率增长。从长远来看,微软云在27财年有望创造2300多亿美元的收入和20多亿美元的公司每股收益。在此基础上,高盛给与微软12个月目标股价为400美元。

微软的股价自去年12月底连续下挫,已经抹去了超10%的市值,但股价整体仍然运行于日线级别的上行趋势中,而RSI指标已经处于相对低位。由于市场预期在下周的美联储利率会议上,将带来加息和缩表指引,因此市场恐再面临一次杀跌。从目前来看,微软的股价支撑可参考292美元附近。

