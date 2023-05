金融早报:美股承压,因债务违约风险引发短债收益率飙升

美国债务谈判仍然无果,违约风险引发美国短债收益率飙升,6 月上旬至中旬到期的美债收益率飙升至 6%。 财政部长Janet Yellen伦警告说,如果不能提高债务上限,政府将在6月1日无法支付运转费用。 美股承压,三大基准指数收盘走低,成长股领跌,恐惧指标,波动率指数 (VIX) 上涨 7.7% 至 18.53,为 5 月 5 日以来的最高水平。

利率上升进一步推高美元,打压非美货币走低,尤其是对风险情绪最敏感的商品货币,包括澳元和新西兰元。 大宗商品涨跌互见,黄金持平,铜价走低,油价因供应担忧而上涨。

由于美国债务违约风险和对中国经济的担忧导致风险偏好骤降,亚洲市场周二大部分收低。 日本股市连续 7 天上涨,香港股市跌至两个月低点。 在亚太地区的其他地区,预计新西兰储备银行将官方现金利率 (OCR) 再提高 25 个基点,以继续对抗通货膨胀。 亚洲股市期货开盘走低,ASX 200 期货下跌 0.48%,恒生指数期货下跌 0.78%,日经 225 指数下跌 0.58%。

价格走势:

标普 500 指数 11 个板块中有 10 个板块收低,材料和通信服务领跌,分别下跌 1.54% 和 1.48%。 能源是唯一以收涨的板块,由于油价反弹上涨 1.04%。

Apple 与 Broadcom 达成了数十亿美元的交易,在美国开发 5G 射频组件。 苹果表示,这笔交易是其 2021 年向经济投资 4300 亿美元承诺的一部分。 苹果股价下跌 1.6%,博通股价受此消息推动上涨,但从日内高点 864.54 美元回落,较周一收盘价上涨 1.3%。

阿里巴巴在美国上市的 ADR 股价下跌 3.8%,原因是该公司宣布裁减云部门 7% 的员工,为该部门的分拆和独立 IPO 做准备。

Rocket Lab股价下跌 6.7%,此前有消息称,破产的火箭公司Virgin Orbit将其价值 1610 万美元的设施租赁和设备出售给了在新西兰成立的航空航天制造商火箭实验室。 此次采购包括 3D 打印机和专用罐焊机。

由于市场预期石油输出国组织将可能进一步减产以保持价格稳定,原油价格上涨。另外,根据 API 数据,截至 5 月 19 日当周,美国原油库存减少了 679.9 万桶,降幅超过预期。

澳大利亚证券交易所和新西兰证券交易所的公告/新闻:

运输技术服务公司 EROAD Limited(NZX/ASX:ERD 报告 23 财年正常化收入为 1.653 亿新西兰元,高于 1.59 亿至 1.64 亿新西兰元的预估区间。报告收入增长 52% 至 1.749 亿新西兰元。该公司2023 财年的净盈利 达170 万新西兰元,扭转2022 财年 的720 万新西兰元的净亏损惨况。

今日议程:

新西兰第一季度零售额。

RBNZ 利率决定。



