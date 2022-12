Michael Gayed 谈风险偏好/风险规避投资的回归

风险偏好/风险规避 (RORO) 描述了投资者如何在风险较高的投资(例如可以提供更高回报(风险偏好)的股票)和风险较低的投资(例如历史上收益率较低的债券)之间切换(避险)。

驻纽约市的投资组合经理 Michael Gayed 与 Opto Session 的联合主持人 Haydn Brain 在 Twitter Space 上进行了现场对话。 Gayed 为 ETF 管理品牌 Toroso Investments 的所有者 Tidal [TIDAL] 管理着三只基金,这三只基金均于 2020 年成立并以国债为基准。

市场反映人性

“我认为市场是人性的反映,” Gayed说: “如果市场失真,那真正失真的是人性。”

根据投资经理的说法,造成这种动态的原因是投资者越来越无法理解长期目光所带来的巨大好处。在一个社交媒体无处不在、注意力持续时间越来越短的世界里,Gayed认为市场受到影响是因为人们倾向于更多地根据市场噪音而不是信号进行交易。

“我认为很多人已经失去了投资应该是什么的概念,”他说。

回到风险偏好/风险规避 (RORO) ?

Gayed 认为我们已经回到了风险偏好/风险规避的时刻。

这件事的导火索出现在 11 月 16 日,即加密货币交易所 FTX 申请破产五天后,标志着市场低迷。

“就我们所知,我们在加密货币领域看到的情况可能存在滞后,我认为 11 月 16 日发生了一些重大事件,例如流动性崩溃,股票去杠杆化等。”

“现在,我并不是说它会像 2008 年那样,但在一个高度杠杆化的系统中,一只蝴蝶扇动它的翅膀是可以制造一场飓风的。”

Gayed强调说,他在 11 月 16 日看到的情况类似于“恐慌交易,逃往安全交易”,他认为这表明国债亏损与股票亏损之间的相关性可能发生变化。

有投资者表示,“我希望它能持续下去。我们都是事后孔明,但如果有部分尾部风险因为风险资产的延迟而隐藏,我们可能最后回顾的时候说,这早已反应在国债价格中了。

基于规则的投资方法

“我相信,只要你能指出因果关系,系统化交易及基于规则的交易可能比纯粹的自由交易要好得多。这并不是说没有优秀的纯自由交易员,但至少当它是基于规则和系统的时候,它是可重复使用的。”

Gayed 为 Tidal 运营的三只基金是 ATAC US Rotation ETF [RORO]、ATAC Credit Rotation ETF [JOJO] 和 ATACX Rotation Fund [ATACX],它们自 2020 年以来一直活跃,并以国债作为基础而设计的避险资产,是从股市波动中获益时间最长的避险资产。

根据 Gayed 的市场洞察渠道 The Lead-Lag Report,他的方法基于“经过时间考验的策略,源于他的市场异常研究”,同时“专门设计用于寻求更高的回报,同时将长期风险降至最低”

盖伊德追踪他认为是帮助他确定市场状况的重要信号。他特别关注与国债相关的公用事业行为,以及与黄金相关的木材价格,根据Gayed的说法,这两种看似无关的商品是重要的波动指标。他有五篇获奖研究论文,记录了如何使用这些信号来管理投资组合。

财政部的异常与美联储加息的联系

“从历史上看,美联储加息是破坏国债的说法是不正确的,”盖伊德认为。

11 月 27 日,这位投资者发布了一条 Twitter 帖子,其中的数据和图表显示,在过去重要的高波动时期的大幅回调中,美国国债往往充当反向资产,然而,2022 年的情况并非如此。

“应对股市高波动的最佳方式是国债,但今年除外。我的方法纯粹是基于规则的……这是历史上唯一在大规模缩减中国债损失超过股票的一年,”

Gayed在接受 Opto Sessions 采访时表示,他承认 2022 年对他来说是“地狱” .投资者认为国债价格的下跌始于 2020 年 7 月底或 8 月初——换句话说,明显早于美联储开始加息的那一刻。

Gayed说,“你必须回顾历史,事实是,这不仅仅是说短期收益率曲线上涨那么简单,长期也会上涨。”

随着 Gayed 的研究知名度的提高,他的 Twitter 受众也在增加,目前已有超过 727,000 名关注者。然而,鉴于他的基金近期表现不佳,一些用户已经到平台上对他的投资方式表示批评。Gayed认为,这种批评部分源于人们的近因偏见,这是一种偏爱近期事件而不是历史事件的认知偏见。

“这很有趣,因为似乎人们忘记了我的共同基金在 2020 年上涨了 72%,”Gayed 在评论 2022 年经历的“异常”时说,ATACX 轮换基金今年迄今下跌了 22.5%,上涨了 3.75%过去一个月的百分比。

Gayed强调,他的投资基金背后的理念是“有目的的、以量化为导向”,作为他们的投资组合经理,应该“超越他”。“近因偏见让 FinTwit 上的每个人都认为国债永远不会再次成为避风港。我们不知道股市下跌是否已经结束,这意味着历史上的避险举动可能会回归,”Gayed 说。

毅力是关键

根据 Gayed 的说法,如果要用一个词来形容伟大投资者的不同之处,那就是毅力。

“每个伟大的投资者都经历过严重混乱、严重缩水的时期……从来没有人说他是一个糟糕的投资者,因为他损失了 50%。真正将好与伟大区分开来的是那些有回撤但坚持己见的人,”他解释道。

Gayed 投资策略的基础来自他已故父亲 Michael E.S. 于 1990 年写的一本名为《Intermarket Analysis and Investing》的书。 Gayed 与投资传奇人物 Bob Farrell 共事,Bob Farrell 是一位以预测股市方向变化而闻名的华尔街顶级策略师。



