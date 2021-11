美团第三季度财报巨亏100亿，如何看待美团的科技转型？

11月26日晚间,美团公布第三季度财报,公司总营收达488亿元,同比增长37.9%,在部分地区受到疫情的影响下,外卖、到店、酒店、旅游业务仍然实现稳健增长,反映出需求的稳固。但净利润亏损100亿,主要来源于罚款和对无人机运输、冷链物流网络等未来供应链技术的投资,研发同比上涨近60%。并且增加了对用户的补贴以及配送员更高的待遇和购买社保,提高了外卖配送成本。扣除掉罚款,公司经调整亏损净额55.27亿元。

美团股价在11月29日大幅度低开,收跌7.06%。并且在11月30日盘中延续下跌走势,盘中跌幅近5%。虽然业绩表现较差,并且在第四季度可能很难扭转亏损,但美团的外卖、到店、酒店、旅游等核心业务的增长稳定。2021年第三季度外卖业务同比增长28%,收入达265亿元,反映出用户的高粘性带来的收入增长;到店、酒店和旅游业务第三季度同比增长33.1%,报86亿元。因此,公司的经营状况健康发展,亏损是受到了罚款和研发支出的影响。

美团的CFO陈少晖表示,第三季度疫情在一些地区反复出现,导致管控升级,对外卖等核心业务的增幅造成了一定的影响。宏观环境上,中国第三季度GDP出现一定程度萎缩,消费市场表现低迷。在近日出现的南非Omicron新型变种病毒后,宏观经济环境再次蒙上不确定性,并且在接下来的一到两个季度为消费淡季,新业务的研发支出很难在短期看到可观的回报,因此在第四季度扭亏为盈的难度较大,并且可能延续到明年上半年期间,股价可能会长时间处于低位的盘整区间。

美团的科技转型之路

在公布财报的当天,美团与金山区政府宣布全国首个城市低空物流运营示范中心正式落户上海,计划将从金山工业区出发,向金山核心城区扩展,逐步简历覆盖华东地区的“3公里15分钟送达”的低空智能物流网络。早在今年年初,美团无人机在深圳完成了首个面向真实客户的配送任务,开通了8条无人机外卖航线。



图片来源:百度无人机配送的试点需要向空管部门申请,上报配送的时间,地点。流程的繁琐无疑会造成业务的效率,提高时间成本。因此新业务所需要的支出无疑是巨大的。除此之外,无人机配送对于后台调控的需求比较高,城市的布局复杂,并且受天气影响较大,因此无人机配送面临非常多的挑战,距离真正建立完整的城市无人机低空配送网络还需要很长的时间,距离全国各地的普及还有很长的道路要走。因此,美团的股价需要拉长到3-5年的周期来看,对于短期的投资者而言可能难以获得可观的收入。美团所做出的大量研发支出是充分考虑到了未来供应链的发展趋势,具有高度的社会价值。并且随着罚款的利空出尽,市场的担忧情绪得以缓解,美团的股价下跌空间所剩无几。因此,价值投资者可对其进行适当关注。各大机构对美团也给出了买入评级,摩根士丹利,大和,野村证券,高盛,花旗和汇丰都对美团给出买入评级,瑞信给出跑赢大盘的评级,目标价全部维持在300港币以上。今年美团的股价从高点460港币累计下跌60%,估值已经处在相对合理的水平,随着政策的放松,股价将有修复的需求。从图形上看,美团股价仍处于空头的结构中,短期需要关注下方的支撑225附近,若此位置不能企稳,股价可能会跌至180,呈现双底结构。美团 ——周线图图片来源:CMC Markets



